"Şu ana kadar 76 bin kişi ehliyetini Türkiye Cumhuriyeti kartına yükledi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlik kartlarına ilişkin, "Şu ana kadar 76 bin kişi ehliyetini Türkiye Cumhuriyeti kartına yükledi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlik kartlarına ilişkin, "Şu ana kadar 76 bin kişi ehliyetini Türkiye Cumhuriyeti kartına yükledi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Gündem Özel programına konuk oldu. Bakan Soylu, programda Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi yazarları Cem Küçük ile Süleyman Özışık'ın sorularını yanıtladı.

"BİR DAHA SAHTECİLİK YAPMA İHTİMALİ ORTADAN KALKIYOR"

Yeni kimlik kartıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bundan 5 yıl önce Kırıkkale'de pilot olarak bir proje başladı. Buradaki proje bizim yeni kimlik kartlarımızla ilgili projeydi. Sonra 2017 yılının başında biz bunu bütün Türkiye'de başlattık. Şu ana kadar 58 milyon yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı verdik. Bu kimlik kartının içerisinde bir biometrik resim var, bir de parmak izi var. Bu parmak izlerimizi işleyen yerli ve milli sistem değil, yabancı bir sistem. HAVELSAN ve POLSAN bir araya geldiler ve güzel bir şirket kurdular. Yılbaşından itibaren kendi parmak sistemimiz milli ve yerli yazılımla kendimizi işleyeceği yepyeni bir sisteme giriyoruz. Bu arada teknolojiyle beraber ihtiyaçlarımızı yerlileştiriyoruz. Bu kimlikte bir şeyi bir araya getirmek istedik. Burada benimde var. Burada onu söyleyeceğim. Bu ehliyeti ikisi bir arada. Türkiye Cumhuriyeti Nüfus idaresine gidiyor ben bunu yükletmek istiyoruz. Çip var boş 5 hanesi var, bunu yükletiyor ücretsiz. Bir daha bunu kullanmıyor. Süresi bitene kadar kullanmıyor. Niçin sebebi şu, bir uluslararası anlaşmalar, yurtdışına çıkarsa buna ihtiyacı var. Buna bir kolaylık daha sağladık. Yeni kimlik alacak, 58 milyon ama şu anda 25 milyonunda kimliği yok. Gidecekler bir kağıt imzalatacağız. Ben buna ehliyetimi yükletmesini istiyoruz Ankara'ya basıma gittikten itibaren en fazla 4 günde veriyoruz. Orada yükleniyor olacak ve adrese gidecek. Yeni kimlik alacaklar için bir daha nüfus idaresine gitmeyi ortadan kaldırdık. Burada bitirmedik başka bir şey daha yaptık. Allah nasip ederse arkadaşlar TÜBİTAK'la görüşüyorlar. E-imza yüklenecek. SGK sağlık gibi yüklemek için görüşmeler yapıyoruz. Hastaneye gittik bunu verdin, parmak izin var, biometrik var, kartında var olup bitiyor. Ocak ayından sonraki ilk zaman dilimlerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Notere nüfus cüzdanımızı veriyoruz malımı buradan devret diyorlar çok sahtecilik işi çıkıyor. Bankaya gidiyorsunuz ben buyum diyorsunuz o bakıyor bu mudur değil midir? Şuna bir elektronik kimlik doğrulama sistemi diyoruz. Devlet bundan para kazanacak vatandaştan değil. Noterler bunu bekliyor. Oraya gittiği zaman parmağını koyuyor, diyor ki Cem Küçük hoş geldin resmi bu kimliği doğrulanmıştır diyor. Bir daha sahtecilik yapma ihtimali ortadan kalkıyor. Bütün büyük şirketler, bankalar, noterler alışveriş merkezleri bunu bekliyorlar. İnanıyorum ki 2021 yılının ilk yarısına doğru bunun kanun düzenlemesini yaptık. Banka kartı buraya girebilir mi girebilir. Kredi kartlarımızı oraya yükleyebilme kabiliyetimiz söz konusu" dedi.

"ŞU ANA KADAR DA 76 BİN KİŞİ EHLİYETİNİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KARTINA YÜKLEDİ"

Yeni sisteme geçmek istediklerini belirten Bakan Soylu, "Biz yeni sisteme geçmek istiyoruz. Herkes bize orada yardımcı olsun. Şu ana kadar yeni ehliyette 11 milyon üzerine çıktık. Yeni ehliyette de bu sayıya ulaştık. Bunların hepsini nüfusta yapıyoruz. Emniyeti bu yükten kurtardık. Nüfusta burada nüfus idarelerin yeni konseptler yapıyoruz. Turuncu renkte. Temel problem şu özel sektör vatandaşı memnuniyet odaklı bir hizmet yürütüyor. Eğer Devlet özel sektörün vatandaş odaklı yürüttüğü hizmetin altında kalırsa, devletle özel sektör arasındaki fark açılır. Bu da devleti itibarsız hale koyar. İçişleri Bakanlığımıza geldiğinde 2 bin 850 belge alıyorduk vatandaştan. Şu an bin 20 belge alıyoruz. Hükümetimizin tamamında büyük yarışma var. Rize çaya gittiler seyahat belgesi aldılar, kaymakamlıklardan izin almadılar. 2,5 milyon e devlet başvurusu olan birinci bakanlığız. Bunun gibi bir çok örnek anlatabilirim. Ama bu konularda Türkiye vatandaşa hizmet konusunda çok üst kaliteye geldi. Sekmeler olabilir ama onu da düzeltmek bizim için önemli. Sağlık raporuyla ehliyeti alamayacak bir durumda süreç söz konusuyla biz Fahrettin beyle sayın bakanımızla Fahrettin hocayla konuşur ve müdahale ederiz. Bizim günlük rakamlarda düşme söz konusu değil. Şu ana kadar da 76 bin kişi ehliyetini Türkiye Cumhuriyeti kartına yükledi" diye konuştu.

(İsmail Coşkun - Mehmet Başa/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı