SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'NE YENİ 'VİLLA KÖY'LER - Haberler
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SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'NE YENİ 'VİLLA KÖY'LER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapılan 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı, Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde sona gelindi.

YUSUFELİ, ARTVİN (DHA) - ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapılan 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı, Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde sona gelindi. 150 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınacak Yusufeli'nde ilçe merkezinin yanı sıra yöresel mimaride, 2 katlı, 529 evin yer aldığı göl manzaralı 7 köy inşa ediliyor. Yöre halkı, 'villa köy' benzetmesi yaptığı yerleşim yerlerine yılsonunda taşınmak için gün sayıyor. Tekkale köyü sakini Hacı Paktaş, 'Evlerimiz villa gibi yapıldı, çok beğendim' dedi.

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatında sona gelindi. Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda yılsonunda su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek.

7'NCİ KEZ TAŞINMAYA HAZIRLANIYOR

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa edildi. Taşınmaya hazırlanan ilçenin yeni yerleşim yerindeki inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Bölge halkı, su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanıyor. Yılsonuna doğru yeni iş ve yaşam alanlarına taşınma işlemi başlayacak Yusufeli'nde noter huzurunda 5 otel, 3 akaryakıt istasyonu, 258 iş yeri ve 2 bin 638 konutun hak sahipleri de çekilen kurayla belirlendi.

KÖYLERE 'VİLLA TİPİ' EVLER

Yeni ilçe merkezinin kurulacağı alanda altyapı için kazı ve dolgu çalışmaları tamamlanırken atık ve yağmur suyu kanalları, elektrik hatları, yol, kaldırım ve çevre düzenlemelerin de sona gelindi. Sosyal donatı alanları, kamu binaları ve konutların yükselmesiyle merkezi büyük oranda şekillenen yeni Yusufeli'nde, ilçe merkezi ile birlikte su altında kalacak Yeniköy, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Meşecik, Çevreli, Tekkale ve İşhan köylerinde de alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor. Taşınacak 7 köy için de farklı bölgelerde 520 köy evi inşa ediliyor. Yöresel mimaride, 2 katlı çoğu göl manzaralı evlere 'villa köy' benzetmesi yapan yöre halkı, yerleşim yerlerine yılsonunda taşınmak için gün sayıyor.

'İNŞAATLARIN ÇOĞU TAMAMLANMAK ÜZERE'

Devlet Su İşleri (DSİ) Yeniden Yerleşim Yerleri İzleme Şube Müdürü Suat Köse, çalışmaların barajın su tutma programına uygun olarak tamamlanacağını söyledi. Köse, 'Yusufeli Barajı ve HES projemiz nedeniyle ilçe merkezi ve 7 köyümüz su altında kalmakta. Bu köylerimizin taşınacağı yeni yerleşim yerlerinde devletim tüm kurumlarıyla birlikte, barajın su tutma programına uygun olarak, çalışmaların tamamlanması için var gücümüzle 7 gün 24 saat mücadele etmekteyiz. ilçe merkezinin 1'inci bölgesinde inşaatların çoğu tamamlanmak üzere. Burada bir ilçede olması gereken tüm kamu binalarının inşaatları neredeyse bitti. Sahada kontrollerimiz sürüyor. Olası durumda anında müdahale ediyoruz. Konutlarımız, sosyal donatı alanlarımız, kamu binalarımız, parklarımızı inşallah belirlenen uygun takvimde teslim edeceğiz' dedi.

'EVLERİMİZ VİLLA GİBİ'

Taşınacak Tekkale köyü sakini Hacı Paktaş, 'Evler çok güzel oluyor. Devletimiz sağ olsun, bizi evsiz bırakmadı. Evlerimiz villa gibi yapıldı. Gittim gördüm, çok beğendim' dedi.

Güzel bulduğu yeni köy evini çok beğendiğini söyleyen Emin Yıkılmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Köy halkından Hacı Duman da, evlerin villa gibi olduğunu ancak, belirlenecek fiyatlarında uygun olmasını beklediklerini dile getirdi.

SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'NE YENİ 'VİLLA KÖY'LER

SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'NE YENİ 'VİLLA KÖY'LER

SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'NE YENİ 'VİLLA KÖY'LER

SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'NE YENİ 'VİLLA KÖY'LER
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Haber: SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'NE YENİ 'VİLLA KÖY'LER - Haberler
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