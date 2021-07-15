Su altında hayalet ağa takılan gül yengeci böyle kurtarıldı
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Su altında hayalet ağa takılan gül yengeci böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Güncel

Su altında hayalet ağa takılan gül yengeci böyle kurtarıldı Eğitim için daldı, kıl inceliğinde ağa dolanan iki yengeci ölümden kurtardı Ünlü profesörün ağa takılan yengeci, ameliyat yapar gibi temizlemesi kameraya yansıdı Antalya'da yaptığı bilimsel su altı dalışlarıyla öne çıkan...

Su altında hayalet ağa takılan gül yengeci böyle kurtarıldı

Eğitim için daldı, kıl inceliğinde ağa dolanan iki yengeci ölümden kurtardı

Ünlü profesörün ağa takılan yengeci, ameliyat yapar gibi temizlemesi kameraya yansıdı

ANTALYA - Antalya'da yaptığı bilimsel su altı dalışlarıyla öne çıkan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, hayalet ağa takılması sonucu mahsur kalan iki gül yengecini kurtardı. Gökoğlu'nun, yengecin vücuduna ve ayaklarına dolanan kıl inceliğindeki ağı temizlemek için verdiği uğraş sualtı kamerasına yansıdı.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, akademik eğitim tatilde olmasına rağmen Su Altı Topluluğu Kulübü öğrencileriyle uygulamalı eğitimlerine devam ediyor. Gökoğlu, eğitim dalışını bu kez Yavuz Özcan Parkı falezler altından gerçekleştirdi. Bu dalış esnasında Gökoğlu'nun karşısına hayalet ağa dolanan iki gül yengeci çıktı. Kayalıklara takılan halk arasında 'tırı vırı' olarak bilinen ağda ölümü bekleyen iki yengeci Gökoğlu, kurtarmak için harekete geçti. İlk önce ağı takıldığı yerden çıkaran Gökoğlu, daha sonra eline aldığı yengecin vücuduna dolanan kıl inceliğindeki ağları bıçakla itinayla kesti. Su altında yaklaşık 15 dakika ağı temizleyen Gökoğlu, daha sonra yengeci doğal ortamına bıraktı. Gökoğlu'nun bu yengeci kurtarma anı saniye saniye su altı kamerasına yansıdı.

"Eğitim dalışı"

Gökoğlu, öğrencileriyle Konyaaltı sahili ve falezler altına sık sık eğitim dalışı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu öğrencilerinin her dalışının bilimsel içerikli olduğunu dile getiren Gökoğlu, bunun yanında bazen gördükleri ilginç olaylarına görüntülediklerini belirtti.

"Ağ su altında olduğu sürece balıklar takılmaya devam edecek"

Falezler altındaki dalışlarda karşılaştıkları en büyük sorunlardan birinin hayalet ağlar olduğunun altını çizen Mehmet Gökoğlu, "Halk arasında bu ağlar tırı vırı olarak adlandırılır. Esasında bu ağın satılması ve kullanılması yasak. Bu ağ su altında kaldığı sürece balıklar bu ağlara takılıyor ve orada kalıyor. Bir süre sonra ise ölüyorlar" dedi.

"Ağları itina ile temizledi"

Su altındaki bir ağa iki tane gül yengecinin dolandığını gördüklerini anlatan Gökoğlu, "Gül kırmızısı rengi olan bir canlıdır. Ağa dolanmışlar. Yengeçleri kurtardık ve doğal ortamına bıraktık. Kıl gibi bir ağ, yengeçlerin ayakların dolanmış uzun uğraş sonucu kurtardık. Yengeçlerden birinin ayakları kopmuştu, onu da karada kurtardık. Bu tür av araçlarının kullanılması yasak. Bu ağ su altında kaldığı sürece başka canlıları yakalamaya devam edecek. Katil ağların satışlarının yasaklanması gerekir" diye konuştu.

Su altında hayalet ağa takılan gül yengeci böyle kurtarıldı
Su altında hayalet ağa takılan gül yengeci böyle kurtarıldı
Su altında hayalet ağa takılan gül yengeci böyle kurtarıldı
Su altında hayalet ağa takılan gül yengeci böyle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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