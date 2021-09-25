Stüdyodakiler dondu kaldı! Ünlü kadın aktivist, canlı yayına çırılçıplak çıktı - Haberler
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Stüdyodakiler dondu kaldı! Ünlü kadın aktivist, canlı yayına çırılçıplak çıktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İngiltere'de iklim değişikliğine karşı verdiği çıplak mücadeleyle bilinen Laura Amherst isimli kadın, bu mücadelesini bir adım daha öne taşıyarak canlı yayına da çıplak olarak katıldı. Stüdyodakilerin şaşkınlığı ise gözlerden kaçmadı.

Dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alan iklim değişikliğine karşı değişik farkındalıklar yaratılıyordu. Fakat İngiltere'de eylemlere çıplak katılmasıyla tanınan Laura Amherst isimli kadın aktivist bu kez bambaşka bir harekete imza attı. Kadının hareketi, kısa sürede dünya genelinde büyük dikkat çekti.

'ÜSTSÜZ PROTESTOCU' OLARAK ANILIYOR

Aktivist Laura Amherst, bir İngiliz kanalının gündüz programında Phillip Schofield ve Holly Willoughby'ye Extinction Rebellion'ın konuğu oldu. Etkinliklere çıplak olarak katılan aktivist Laura Amherst, 'üstsüz protestocu' adıyla anılıyor. Laura, alışılmadık aktivizm markasını tartışmak için stüdyoya da çıplak geldi.

Stüdyodakiler dondu kaldı! Ünlü kadın aktivist, canlı yayına çırılçıplak çıktı

STÜDYODAKİLER BUZ KESTİ

Genç kadının bu hareketi nedeniyle stüdyodakilerin de şaşkınlıklarını gizleyemedikleri görüldü. Phillip Schofield'in ellerini dizleri üzerine koyup öylece beklemesi de izleyicinin dikkatinden kaçmayan bir başka detay oldu.

Stüdyodakiler dondu kaldı! Ünlü kadın aktivist, canlı yayına çırılçıplak çıktı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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