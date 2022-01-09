Sterben ve Futbolist Arasında Gerginlik

Türkiye'nin başarılı espor kuruluşlarından olan Futbolist, yakın zamanda büyük bir kadro değişikliğine gitmiş, ve 6 Ocak'ta -takımın ilk oyuncularından olan- Emre "sterben" Demirci'nin, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıklamıştı. Aynı gün duruma açıklık getirmek adına sterben, organizasyon ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin sonlandırıldığını, ve hukuken resmiyete kavuşmasının beklendiğini dile getirmişti.

Ardından 8 Ocakt'ta ikinci bir açıklama yapan organizasyon, görüşmeler esnasında herhangi bir uzlaşmaya varamadıklarını ve konuyu takip etmeye devam edeceklerini açıkladı. Ayrıca Futbolist, sözleşmenin haksız bir şekilde feshedildiğini de açıkladı. Bunun üzerine durumu kendi açısından anlatmak isteyen VALORANT oyuncusu sterben de, Twitter üzerinden bir açıklama daha yaptı.

TwitLonger üzerinden yaptığı açıklamada sterben şunları söyledi:

"Sosyal medyada şahsım hakkında yapılan karalama ve yalan haberlere karşı tüm hukuki haklarımı saklı tutmakla beraber, sizleri doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma gereğini zorunlu görüyorum. 1 Ocak 2022 tarihinde bitecek olan sözleşmemi yenilemek istemediğimi "sözlü" olarak kendilerine belirtmeme rağmen Futbolist kulübü, kendilerini ailem olarak görüyor olmamı ve bu nedenle o aşamada bir avukata danışmaya dahi gerek duymayacak kadar kendilerine güveniyor olmamı kullanarak iyi niyetimi suistimal etmiş, sözleşmemde bulunan otomatik yenileme maddesini aktif etmek için kasti olarak beni türlü söz ve samimi davranışlarla oyalamış, bir aylık yazılı bildirim süresini kaçırmamı sağlamıştır.

Sözleşmemi haksız olarak hile ile uzattıkları için sözleşmemi tek taraflı feshetmiş bulunmaktayım. Buna rağmen, yine de uzun süre emek verdiğim kulübüm ile sorunsuz bir ayrılık için kendilerine sözleşmede belirtilen cezai şart tutarını ödemeye hazır olduğumu belirttim. Bu teklifime karşı benden hiçbir haklı dayanağı olmayan fahiş rakamlar talep ettiler. Yine de, sulh ile problemi çözmek adına avukatım ile şirketin avukatı belirli bir meblağ karşılığında mutabık kaldılar. Ne var ki, Futbolist, VCT elemesinin kayıtlarının kapanmasına 1 gün kala avukatımı arayarak anlaşmadan vazgeçtiklerini belirtip anlaşılan tutarın yaklaşık iki katı tutarında bir talepte bulunmuş ve asıl dertlerinin sözleşmesel ihtilafın çözülmesi değil benim kariyerimi noktalamak olduğunu ispat etmiştir. Müzakerelerin Futbolistin kötü niyetli tutumu sebebiyle sona ermesi üzerine bonservisi elinde bir oyuncu olarak kariyerimi düşünmek suretiyle doğal olarak bazı kulüpler ile görüşmeler yaptım. Bu süreçte daha önceden takımıma benim için gelen tekliflerin bana iletilmediğini öğrendim. Bu noktadan sonra, takvimin darlığı nedeniyle hakettiğim sözleşmeyi alamamam muhtemeldir. Böyle bir ihtimal gerçekleşirse uğrayacağım doğrudan ve dolaylı her türlü zarardan ötürü tazminat hakkımı saklı tuttuğumu belirtir, yargısal ihtilaf nedeniyle şu aşamada daha fazla açıklama yapmayacağımı özellikle belirtmek isterim. Avukatım konuyu dikkatle takip etmektedir.

Saygılarımla

Emre Demirci"

Futbolist, sterben'in açıklaması ardından son bir açıklama yaparak durumu daha da detaylandırdı. sterben'in önce sözlü olarak 2022 sezonunda beraber devam etmek istediğini söylediğini, ancak sonrasında fikir değiştirip ayrılmak istediğini söyleyen organizasyon, ayrıca sterben'in transferi için ilgili takımlar ile toplantı ayarlandığını ancak sterben'in bunlara katılmadığının da altını çizdi.

sterben ve Futbolist arasında yaşanan bu olay, espor sektöründeki birçok kişi tarafından da dikkat çekti ve sektörün önemli isimleri, durum karşısında kendi fikirlerini beyan etti. SuperMassive Blaze organizasyonu kurucularından Bora Koçyiğit, açıklamasında -sterben'in takım teklifleri bana iletilmedi sözüne ithafen- SMB olarak sterben ile görüşmek istediklerini ve kulübün buna çok sıcak yaklaşıp toplantı ayarladığını, ancak sterben'in toplantıya katılmadığını dile getirdi.

Ayrıca BBL Esports kurucusu Okan Demirel ve Kafalar Esports kurucusu Fatih Yasin'in durum ile ilgili görüşlerine de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

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