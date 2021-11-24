Steam, 2.5 TL'lik sabit kur seviyesiyle oyuncuların son kalesi haline geldi - Haberler
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Steam, 2.5 TL'lik sabit kur seviyesiyle oyuncuların son kalesi haline geldi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Steam, 2.5 TL'lik sabit kur seviyesiyle oyuncuların son kalesi haline geldi

Son zamanlarda doların yükselmesiyle beraber oyuncular Steam'deki kur seviyesinin hala 2.5 TL'de sabit kalmasını görünce Steam'e sosyal medya üzerinden övgüler yağdırdılar.

Steam'in kurucusu Gabe Newell, doların yeni rekorlar kırmasına karşın Steam kurunu hala 2.5 TL'de sabit bırakmasına karşın birçok kişi sosyal medyada Gabe Newell ve Steam'e övgüler yağdırmaktadırlar.

Fakat şunu da bildirmek lazım ki Steam'deki sabit kur zorunlu değildir. İsteğe bağlı olarak geliştirici ve yayıncılar, oyunları güncel kura göre veya daha makul fiyata piyasaya sürmektedir. Yurtdışında 60 dolar bazında çıkış yapan yeni oyunlar çoğunlukla Türkiye'de 300 TL civarında çıkmaktadır.

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2021 yılının son çeyreğinde çıkış yapan oyunları örnek aldığımız zaman 60 dolar başlangıç fiyatıyla çıkan oyunların çoğu 299 TL'de çıkmaktadır. Fakat bağımsız geliştiricilerin oyunlarına bakıldığı zaman ise Steam'in 2.5 TL'lik sabit kur değerini kullanmaktadır.

Gabe Newell'ın Steam dolar kurunu 2.5 TL'de tutmasına karşı sosyal medyada tepkiler ise bu şekilde:

Steam, 2.5 TL'lik sabit kur seviyesiyle oyuncuların son kalesi haline geldi

Steam, 2.5 TL'lik sabit kur seviyesiyle oyuncuların son kalesi haline geldi

Steam, 2.5 TL'lik sabit kur seviyesiyle oyuncuların son kalesi haline geldi

Steam, 2.5 TL'lik sabit kur seviyesiyle oyuncuların son kalesi haline geldi

Steam, 2.5 TL'lik sabit kur seviyesiyle oyuncuların son kalesi haline geldi

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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