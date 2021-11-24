Steam, 2.5 TL'lik sabit kur seviyesiyle oyuncuların son kalesi haline geldi

Steam'in kurucusu Gabe Newell, doların yeni rekorlar kırmasına karşın Steam kurunu hala 2.5 TL'de sabit bırakmasına karşın birçok kişi sosyal medyada Gabe Newell ve Steam'e övgüler yağdırmaktadırlar.

Fakat şunu da bildirmek lazım ki Steam'deki sabit kur zorunlu değildir. İsteğe bağlı olarak geliştirici ve yayıncılar, oyunları güncel kura göre veya daha makul fiyata piyasaya sürmektedir. Yurtdışında 60 dolar bazında çıkış yapan yeni oyunlar çoğunlukla Türkiye'de 300 TL civarında çıkmaktadır.

2021 yılının son çeyreğinde çıkış yapan oyunları örnek aldığımız zaman 60 dolar başlangıç fiyatıyla çıkan oyunların çoğu 299 TL'de çıkmaktadır. Fakat bağımsız geliştiricilerin oyunlarına bakıldığı zaman ise Steam'in 2.5 TL'lik sabit kur değerini kullanmaktadır.

Gabe Newell'ın Steam dolar kurunu 2.5 TL'de tutmasına karşı sosyal medyada tepkiler ise bu şekilde:

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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