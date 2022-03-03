Statlarda aşı zorunluluğu kalktı mı? Maçlarda aşı zorunlu mu, HES kodu kontrol ediliyor mu? TFF açıkladı! 12 yaş sınırı kısıtlamalar kaldırıldı mı?

Statlarda aşı zorunluluğu kalktı mı, kısıtlamalar kaldırıldı mı sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından kaldırılan kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kısıtlamalar kaldırıldı mı?

STATLARDA AŞI ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

TFF, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar çerçevesinde statlarda HES sorgulaması yapılmaksızın seyirci alımının yapılacağını, 12 yaş sınırının da kaldırıldığını açıkladı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, Sağlık Bakanımızın açıklamalarında da belirttiği değişiklikler çerçevesinde;

1. TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır.

2. Kırmızı alandaki görevliler, sporcular ile kulüp çalışanlarının Covid-19 sağlık tedbirleri ve uygulamaları sorumluluğu, bugünden itibaren ilgili kulüp yetkilileri ile sağlık ekiplerine devredilmiştir. Bu sebeple artık müsabakalarda Sağlık Tedbirleri Kontrolörleri (STK) görevlendirilmeyecektir.

3. Bu gelişmeler ışığı altında takım doktorlarının müsabaka öncesi yapılan müsabaka organizasyon toplantısına katılma zorunluluğu da kaldırılmıştır.

TFF Sağlık Kurulu olarak ülkemizin Covid-19 ile mücadelesine önderlik eden ve Türk futbolunun her daim yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tüm teknik ve teknolojik imkânları ile bilgi paylaşımı ve destekleri sayesinde sürecin aksaksız yönetilmesini sağlayan başta Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm Bakanlık yetkililerine, müsabakaların oynanmasına katkıda bulunan diğer tüm Bakanlarımız ve yetkililere, pandeminin başlamasından bugüne kadar Covid-19 Sağlık Tedbirleri ve Uygulamaları sürecinde, pandemi sebebiyle futbolumuzun marka değerine zarar gelmeden, adil yarışma ortamı zedelenmeden ve büyük sağlık sorunları yaşanmadan müsabakaların devam etmesi için çaba harcayan değerli kulüplerimizin vefakâr sağlık ekiplerine, her aşamada yanımızda olan ve destekçimiz olan Sayın TFF Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Pandeminin bitmediği bilinci ile çalışmalarımıza devam ederken, tüm kamuoyuna Covid-19'dan uzak sağlıklı günler diliyoruz."

TFF Sağlık Kurulu

KISITLAMALAR KALDIRILDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz haftalarda "Size önemli haber vereceğim" dediği Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16.00'da başladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kaldırılan kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Maske uygulamasıyla ilgili yeni kararlar alındığını belirten Bakan Koca, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı, kurumlara girişlerde HES kodu kontrolü yapılmayacak. Ayrıca bazı durumlarda havalandırma ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak şart değil" dedi.

"AÇIK HAVADA MASKE ŞARTI KALDIRILDI"

Maskelerle ilgili merakla beklenen kararı duyuran Bakan Koca, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Bazı durumlarda havalandırma ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak şart değil" dedi.

"HES KODU İSTENMEYECEK"

Kamu kurum kuruluşları, restoran ve alışveriş merkezlerindeki HES kodu uygulamasının da kaldırıldığını belirten Koca, "Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması gerekmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek" dedi.

"HASTALIK ŞÜPHESİ OLMAYAN KİŞİLER TEST EDİLMEYECEK"

Bakanlık olarak aldığımız kararları açıklıyorum: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek. Birbirimizin yüzünü, gülüşünü özledik. Az değil 2 yıl. Normale dönüşün son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Yaşam tek duygu ve tek konu ile sürdürülemez. Alınan kararlar salgının düşüşe geçtiği realitesine dayanmakta, hayatımızın ihtiyaç duyduğu psikolojik rehabilitasyonu amaçlamaktadır.

4. DOZ AŞI UYGULANACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca, dördüncü doz aşı ile ilgili, "Henüz bir karar yok. 4. doz uygulaması gerekecekse daha çok riskli ve bağışıklığı baskılanmış kişiler için düşünülebilir." yanıtını verdi.

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