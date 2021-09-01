Starfield, PlayStation konsoluna çıkış yapmayacak

Starfield'ın geliştiricisi Bethesda'yı, Microsoft'un satın almasıyla bazı Bethesda oyunlarının PlayStation konsollarına çıkmayacağı anlaşılmıştı.

VGC tarafından tespit edildiği gibi, Bethesda Pete Hines'ın küresel pazarlamadan sorumlu Kıdemli Başkan Yarımcı'sı ve Xbox'ın pazarlama genel müdürü Aaron Greenberg'in tweetinin altına Starfield'ın PS5 için kapısının hala açık olduğu hakkında tweet atmıştı.

Microsoft'un Bethesda'yı satın alması konusunda Pete Hines, PlayStation'da oynayamayacağımız bazı Bethesda oyunlarının olacağından bahsetti. Stüdyonun yaklaşmakta olan RPG Starfield konusuna geçen Hines, Xbox'a özel bir şey olarak duyurulduğunu belirtmişti.

Starfield, Xbox ve Bethesda Showcase sırasında E3 2021'de göründü ve 2018'deki duyurusundan bu yana ilk kez gösterildi. Motor içi fragman, Xbox Series X|S ve PC'de Kasım 2022 çıkış tarihini doğruladı.

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