Sri Lanka'da korona ile savaşan personel unutulmadı Sri Lanka'da korona virüs ile mücadelede yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanları, polisler ve silahlı kuvvetler için ülkenin simgesi Lotus Kulesi kırmızı renkle ışıklandırıldı.

Sri Lanka'da korona virüs ile mücadelede yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanları, polisler ve silahlı kuvvetler için ülkenin simgesi Lotus Kulesi kırmızı renkle ışıklandırıldı.

Sri Lanka'da korona virüs salgınında en ön saflarda yoğun tempoda mücadelede eden çalışanlar unutulmadı. Başkent Kolombo'da bulunan ülkenin simgesi Lotus Kulesi sağlık çalışanları, polisler ve diğer çalışanlar için aydınlatıldı. Lotus Kulesi'nin korona ile mücadelede çalışanlar onuruna kırmızı renkle ışıklandırıldığı anlar Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın sosyal medya hesaplarından ve devlet televizyonundan canlı olarak yayınlandı. Rajapaksa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Lotus Kulesi, korona virüsüne karşı savaşan çalışanlarımız onuruna yerel saatle 18: 45'te aydınlatıldı. Onların karşılıksız hizmetleri bugün ülkemizi kurtarıyor ve onları korumak bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.

Sri Lanka telekomünikasyon ve yayın endüstrisinde önemli bir yeri bulunan Lotus Kulesi 356 metre yüksekliğinde. Sri Lanka'da bugüne dek 210 korona virüs vakası görülürken 7 kişi de korona virüs salgınında hayatını kaybetti. Hükümet, virüs salgınını önlemek amacıyla ülkenin kalabalık kentlerinde 20 Mart'ta 2 hafta sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, daha sonra yasağı 2 hafta daha uzatma kararı almıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA