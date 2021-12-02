Spotify Wrapped, Spotify'ın viral bir pazarlama kampanyası olan Spotify Wrapped, kullanıcıların her sene olduğu gibi bu yılda ilgisini çeken konular arasında yer aldı. Spotify Wrapped nedir? 2021 Spotify Wrapped nasıl bakılır? soruları gündem konusu oldu. Spotify için büyük bir pazarlama aracı haline de gelen Spotify Wrapped nedir? 2021 Spotify Wrapped nasıl bakılır? İşte detaylar haberimizde...

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, Spotify'ın viral bir pazarlama kampanyasıdır. 2016'dan bu yana her yıl Aralık ayı başlarında yayınlanan kampanya, Spotify kullanıcılarının geçen yıl boyunca platformdaki etkinlikleriyle ilgili bir veri derlemesini görüntülemelerine olanak tanıyor ve ardından onları sosyal medyada paylaşmaya davet ediyor . Spotify Wrapped, tarihsel olarak bir kullanıcının en sık dinlediği beş müzisyeni , en çok dinlediği şarkıları ve en sevdiği müzik türlerini içeriyor. Spotify Wrapped, kişiselleştirilmiş verilere ek olarak, bir bütün olarak Spotify platformundaki etkinlikler hakkında bilgiler de içerir. Spotify Wrapped, genel olarak yıllık veri koleksiyonu olarak anılsa da, yalnızca belirli bir yılın 1 Ocak ile 31 Ekim arasındaki etkinlikleri dahil edilir.

Spotify Wrapped, her yıl sosyal medyada geniş çapta paylaşılıyor ve milyonlarca insanın sosyal medya hesaplarında Spotify'ı tanıtmasına yol açtı. Her yıl Aralık ayının başlarında piyasaya sürülmesi, Spotify'ın uygulama mağazası sıralamasındaki bir artışla tarihsel olarak ilişkilendirildi . Pazarlama kampanyası, Spotify'a ücretsiz reklam sağladığı için hem övüldü hem de eleştirildi ve verilerle ve Spotify'ın bunları kullanımıyla ilgili daha geniş sorularla ilgili olarak nitelendirildi.

Spotify Wrapped pazarlama kampanyası Aralık 2016'da başladı ve o yıldan beri her Aralık ayında Spotify tarafından tanıtılıyor. Bunun öncesinde benzer bir ama daha az gelişmişkampanya olan "Yılın Müzikleri" vardı. 2017 yılında Spotify'da tüketicilere ek olarak sanatçıları ve reklamcıları da içerecek şekilde genişletildi; 2018'de Spotify uygulamasına dahil edildi.

Her yıl Aralık ayının ilk haftasında yayınlanan Spotify Wrapped popüler hale geldi ve sosyal medyada yaygın olarak paylaşıldı. viral pazarlama kampanyası şirket tarafından ödenen olmadan sosyal medya hesaplarında Spotify teşvik etmek milyonlarca insanın yol açmıştır.

Spotify Wrapped, Spotify'ı tanıtmayı amaçlayan bir pazarlama kampanyasıdır. Kullanıcıları sosyal medyada paylaşmaya teşvik ederek müzik akışı hizmetini tanıtmanın yanı sıra kampanya, Apple Music dahil olmak üzere rakiplerin tekliflerinden farklı benzersiz bir özellik haline geldi . 2019'da Spotify'ın pazarlama başkanı, bu fenomeni insanları Spotify'ı kullanmaya teşvik eden bir " FOMO etkisi" olarak nitelendirdi.

2018'de Spotify'ın Twitter'daki müşteri destek hesabına, Spotify Wrapped sonuçlarından şikayet eden ve bunların yanlış veya haksız olduğuna inanılan çok sayıda mesaj geldi.

Aralık 2019'da Twitter'da 1.200.000'den fazla gönderi, ayın başına yakın bir tarihte yayınlandıktan sonra Spotify Wrapped hakkındaydı.

2020'de Spotify Wrapped kampanyası, Halkın Sesi Müzik Ödülleri, En İyi Veri Görselleştirme ve En İyi Kullanıcı Deneyimi ile Eğlence, Viral Pazarlama ve Entegre Kampanya ödülleri dahil olmak üzere çeşitli Webby Ödülleri kazandı.

SPOTİFY WRAPPED NASIL BAKILIR?

Spotify 2021 Özetin adlı deneyimi kullanıcılarına sundu. Kullanıcılar, 2021 yılında en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebiliyor. En çok dinlenen sanatçılar, en çok dinlenen şarkılar, dinlediğim dakika sayısı, en çok dinlenen tür nedir? Spotify Kişisel "Özeti" için daha fazla bilgiye ulaşmak ve kendi özetinizi görmek için Spotify'ın uygulamasına giriş yapabilirsiniz.

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