Spotify kapatılacak mı? Spotify'a erişim engeli gelebilir! RTÜK'ten 4 siteye erişim engeli uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Spotify kapatılacak mı? Spotify'a erişim engeli gelebilir! RTÜK'ten 4 siteye erişim engeli uyarısı

12.10.2020 14:04 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:12
Spotify kapatılacak mı? Spotify'a erişim engeli gelebilir! RTÜK'ten 4 siteye erişim engeli uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği internet sitesi ve platformları için erişim engeli gelmemesi adına uyardı ve 4 internet sitesine 72 saat süre tanıdı. Erişim engeli gelebilecek sitelerin arasında Spotify ile Foxplay de yer alıyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluolan RTÜK, internet ortamında ihlal edilebilecek kurallara karşı incelemelerini sürdürüyor. Rtük, yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği, 4 internet sitesine erişim engeli gelmemesi adına 72 saatlik süre tanıdı. Spotify kapatılacak mı? Spotify'a erişim engeli gelebilir! RTÜK'ten 4 siteye erişim engeli uyarısı geldi.

RTÜK AÇIKLAMASI

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, 4 internet sitesinin erişim engeli ile karşılaşmasının söz konusu olabileceği ifade edildi.

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 'internet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri' başlıklı 10'uncu maddesine işaret edilerek, söz konusu internet sitelerinin, internet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceği hatırlatıldı.

Spotify kapatılacak mı? Spotify'a erişim engeli gelebilir! RTÜK'ten 4 siteye erişim engeli uyarısı

ERİŞİM ENGELİ GELEBİLECEK SİTELER NELER?

RTÜK, 'www.medyaporttv.com', 'www.paylasfm.com', 'https://open.spotify.com' ve 'https://www.foxplay.com.tr/' internet sitelerinin yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığını tespit etti.

SPOTIFY KAPATILACAK MI?

Yayın lisansı olmadığı ifade edilen Spotify için 72 saatlik bir süre tanındı.

Spotify kapatılacak mı? Spotify'a erişim engeli gelebilir! RTÜK'ten 4 siteye erişim engeli uyarısı

Duyuruda yer alan bilgilere göre, belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave 3 ay daha yayın hizmetlerinin sunabileceği vurgulanarak, "Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben 72 saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ihtar olunur" denildi.

İlgili Haberler

Spotify nedir? Spotify Türkiye'den çekiliyor mu? Spotify ne için kullanılır?
Spotify nedir? Spotify Türkiye'den çekiliyor mu? Spotify ne için kullanılır?
Netflix, Türksat, Spotify ve Amazon Prime aylık ücretleri nedir? Film ve dizi izleme platformlarının aylık ücretleri ne kadardır? Netflix nedir?
Netflix, Türksat, Spotify ve Amazon Prime aylık ücretleri nedir? Film ve dizi izleme platformlarının aylık ücretleri ne kadardır? Netflix nedir?
Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri 2020 | Baldur's Gate 3 çıkış tarihi ne zaman? Baldur's Gate 3 fiyatı ne kadar? Baldur's Gate 3 erken erişim
Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri 2020 | Baldur's Gate 3 çıkış tarihi ne zaman? Baldur's Gate 3 fiyatı ne kadar? Baldur's Gate 3 erken erişim
Haber Yorumları (3)
SÜMEYYE: yani kapanacaklarsa haber versinler müzik listelerimizi kurtaralım D:
Cevap Yaz Yayından Kaldır
UYGAR: bu zaamana kadar açık olmaları garip değil mi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ECE: lisanssız bu zamana kadar nasıl barındılar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Melania Trump Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Halil Sezai Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Ozan Kabak Fatih Terim Josef De Souza Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Cuma Hatay Milli Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spotify kapatılacak mı? Spotify'a erişim engeli gelebilir! RTÜK'ten 4 siteye erişim engeli uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 14:42:49. #1.15#
title