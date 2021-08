Sporu seven bir belediye başkanı var

Beinsports Spikeri Barbaros Çıdal, Futbolun Şehirleri programı için Isparta'ya geldi.

Beinsports Spikeri Barbaros Çıdal, Futbolun Şehirleri programı için Isparta'ya geldi. Çıdal, şehrin tanıtımı ve spor alanındaki faaliyetlerine ilişkin ekibiyle birlikte çekimler gerçekleştirdi. Çıdal, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i de ziyaret ederek Isparta'nın sosyo-ekonomik, kültürel, sanatsal ve spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin röportaj yaptı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ispartaspor olarak son üç sezonda elde edilen başarılar, Davraz Kayak Merkezi ile spor altyapısına ilişkin belediye olarak yaptıkları çalışmalardan bahsederek, şehri sporcu kamp merkezi yapmak istediklerini dile getirdi.

Beinsports Spikeri Barbaros Çıdal, Futbolun Şehirleri Programının formatına ilişkin bilgiler verirken, Isparta'ya ilişkin hazırlanan yanının 26 Ağustos Perşembe günü saat 19. 00'da Beinsports HD1'de yayınlanacağını ve bir saat olacağını aktardı. Programın bir hafta boyunca da diğer kanallarda tekrarı yer alacak. Program ayrıca yayınlandıktan sonra Beinsports'un youtube kanalına da yüklenecek.

Isparta'nın yeşilliğine, havasına, doğasına hayran kaldıklarını aktaran Barbaros Çıdal, "Gezdiğimiz her yere hayran kaldık. Isparta Türkiye'nin cennet köşelerinden birisiymiş" derken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in spora bakış açısının çok iyi olduğunu belirtti. Çıdal, "Ispartalılar gerçekten çok şanslı, sporu seven böyle bir belediye başkanları var. gittiğimiz her yerde futbol kulüpleriyle ilgilenildiğini gördük ancak başkan beyin diğer amatör spor kulüplerinin ve herkesin spor yapması için önemli yatırımları olduğunu gördük. Başkan beyin sadece futbola değil, diğer spor dallarına da ilgi göstermesi beni çok memnun etti. Bu ülkede herkes profesyonel sporcu olmak zorunda değil, ancak herkes çocuğuna spor yaptırmalı diye düşünüyorum. Onun için imkanlar olmalı, gördük ki, bu imkanlar Isparta'da fazlasıyla var" dedi.

Kaynak: Habermetre