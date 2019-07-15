Sporcular 15 Temmuz için pedal çevirdi

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında üçüncüsü düzenlenen Ulusal 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yarışması sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda 322 sporcu dereceye girebilmek için pedal çevirdi.

Yarışlar, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda gerçekleşti.

Yarışların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda protokol tarafından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışlarda kadınlarda ve erkeklerde ilk 3'e giren sporcular şöyle:

Kadınlar:

Büyükler: 1- Kübra Bektaş, 2- Buse Aygün, 3- Fatma Sezer

Gençler: 1- Ezgi Bayram, 2- Sevim Gerçek, 3- Yaren Kurtoğlu

Yıldızlar: 1- Rahime Nur Memiş, 2- Gamze Öztürk, 3- Yosun Tutum

Erkekler:

Yıldız A: 1- Yunus Emre Erdemli, 2- Sinan Yurtçu, 3- Muhammed Kerem İnanç

Yıldız B: 1- Eren Kazım, 2- Mert Özdemir, 3- Furkan Demir

Gençler: 1- Doğukan Arıkan, 2- Bilal Berkay Akçay, 3- Emirhan Bolu

Büyükler: 1- Sinan Kartal, 2- Seyit Süslü, 3- Ersin Kara

Master 35 yaş: 1- Okan Türk, 2- Volkan Arslan, 3- Alpakurt Zafer Pala

Master 40 yaş: 1- Murat Kuntay Açan, 2- Timur Nizam, 3- Tufan Sağnak

Master 50 yaş: 1- Murat İşçimen, 2- Mehmet Bozdemir, 3- Güven Koçak

Kaynak: AA