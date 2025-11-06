Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Dünya Şampiyonu Oldu

Çin'in Wuxi kentinde yapılan 2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda ilk kez takım halinde dünya şampiyonu olan Taekwondo Milli Takımı, Ankara'ya geldi.

Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak tarihinde ilk kez takım halinde şampiyon olan milli takım kafilesi yurda döndü. Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen şampiyonada takım halinde birinci olan Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda Mehter Marşı grubu ve çiçeklerle karşılanan ay-yıldızlıar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dünya şampiyonları ASKİ Spor Kulübü sporcuları Merve Dinçel Kavurat, Emine Göğebakan ve Furkan Ubeyde Çamoğlu, Türkiye'yi 2028 Yaz Olimpiyatları'nda en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

"Bunlar tek başına olmadı"

Kazandığı dünyan şampiyonluğunu Türkiye'ye armağan ederek konuşmasına başlayan Merve Dinçel Kavurat, "Üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldum. 2023 yılında 49 kiloda dünya şampiyonu olmuştum. 2025 yılında 50 kiloda dünya şampiyonu oldum. Bu madalya için gerçekten çok fazla çalıştım. 2024 Paris Olimpiyatları benim için maalesef talihsiz bir şekilde sonlanmıştı. Ama bir sporcunun, profesyonel bir sporcunun yapması gerektiği gibi yeni bir hedef koydum. Yeniden dünya şampiyonluğunu hedefledim ve dünya şampiyonu oldum. Tabii ki bunlar tek başına olmadı. Görünmeyen, arkada dağlar kadar emek verilen bir kadro var. Onlar olmasaydı bugün biz burada olmazdık" diye konuştu.

"Ülkeme dönüşüm altın madalya ile oldu, çok mutluyum"

Kazandığı şampiyonluğun arkasında çok büyük emekler olduğunu, bu başarıyı tek başına kazanmadığını belirten Merve Göğebakan ise, "Ülkeme dönüşüm altın madalya ile oldu. O yüzden çok mutluyum. Çok çalıştık. Bu madalyayı alacağıma emindim ama ne zaman alacağımı bilmiyordum. Takım halinde de dünya şampiyonu olduk. Çok güzel sonuçları elde ettik" şeklinde konuştu.

"Takım halinde şampiyon olduğumuz için çok mutluyum"

Gümüş madalya kazandığından ötürü üzgün olduğunu ve hedefinin altın madalya olduğunu vurgulayan Furkan Ubeyde Çamoğlu ise, "Öncelikle gümüş madalya aldığım için üzgünüm ama takım halinde dünya şampiyonu olduğumuz için çok mutluyum. ASKİ Spor Kulübü olarak hep birlikte 2028 Yaz Olimpiyatları'na gideceğiz" dedi. - ANKARA