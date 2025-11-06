Haberler

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Dünya Şampiyonu Oldu

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Dünya Şampiyonu Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda takım halinde ilk kez şampiyon olan Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Ankara'ya döndü. 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attılar.

Çin'in Wuxi kentinde yapılan 2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda ilk kez takım halinde dünya şampiyonu olan Taekwondo Milli Takımı, Ankara'ya geldi.

Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak tarihinde ilk kez takım halinde şampiyon olan milli takım kafilesi yurda döndü. Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen şampiyonada takım halinde birinci olan Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda Mehter Marşı grubu ve çiçeklerle karşılanan ay-yıldızlıar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dünya şampiyonları ASKİ Spor Kulübü sporcuları Merve Dinçel Kavurat, Emine Göğebakan ve Furkan Ubeyde Çamoğlu, Türkiye'yi 2028 Yaz Olimpiyatları'nda en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

"Bunlar tek başına olmadı"

Kazandığı dünyan şampiyonluğunu Türkiye'ye armağan ederek konuşmasına başlayan Merve Dinçel Kavurat, "Üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldum. 2023 yılında 49 kiloda dünya şampiyonu olmuştum. 2025 yılında 50 kiloda dünya şampiyonu oldum. Bu madalya için gerçekten çok fazla çalıştım. 2024 Paris Olimpiyatları benim için maalesef talihsiz bir şekilde sonlanmıştı. Ama bir sporcunun, profesyonel bir sporcunun yapması gerektiği gibi yeni bir hedef koydum. Yeniden dünya şampiyonluğunu hedefledim ve dünya şampiyonu oldum. Tabii ki bunlar tek başına olmadı. Görünmeyen, arkada dağlar kadar emek verilen bir kadro var. Onlar olmasaydı bugün biz burada olmazdık" diye konuştu.

"Ülkeme dönüşüm altın madalya ile oldu, çok mutluyum"

Kazandığı şampiyonluğun arkasında çok büyük emekler olduğunu, bu başarıyı tek başına kazanmadığını belirten Merve Göğebakan ise, "Ülkeme dönüşüm altın madalya ile oldu. O yüzden çok mutluyum. Çok çalıştık. Bu madalyayı alacağıma emindim ama ne zaman alacağımı bilmiyordum. Takım halinde de dünya şampiyonu olduk. Çok güzel sonuçları elde ettik" şeklinde konuştu.

"Takım halinde şampiyon olduğumuz için çok mutluyum"

Gümüş madalya kazandığından ötürü üzgün olduğunu ve hedefinin altın madalya olduğunu vurgulayan Furkan Ubeyde Çamoğlu ise, "Öncelikle gümüş madalya aldığım için üzgünüm ama takım halinde dünya şampiyonu olduğumuz için çok mutluyum. ASKİ Spor Kulübü olarak hep birlikte 2028 Yaz Olimpiyatları'na gideceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
İBB soruşturmasında 6 gazeteci hakkında yurtdışı çıkış yasağı

İBB soruşturmasında 6 gazeteci için karar çıktı
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Kayıp anne ile oğlu günlerdir aranıyor: Bu kadını köyden bir araç aldı

Anne ile oğlundan günlerdir haber yok! "Araç" detayı gizemi artırıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor! 3 kötü haber birden daha
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.