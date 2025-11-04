Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırmasının ardından son olarak RAMS Başakşehir'i çalıştıran Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sayın Atan'ın Salı günü akşam saatlerinde Konya'da olması beklenmektedir. Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından, Çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır. Sürecin resmiyete kavuşmasının ardından detaylı açıklama yapılacaktır. Saygılarımızla" ifadeleri yer aldı.

ANTRENÖRLÜK KARNESİ

Çağdaş Atan daha önce Alanya Spor, Kayseri Spor ve Başakşehir'i çalıştırmıştı. 45 yaşıdaki çalıştırıcı 2017-2018 sezonunda Konyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'ı ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.