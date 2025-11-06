Haberler

Trendyol Süper Lig 12. Hafta Hakemleri Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Haftanın maç programı ve hakem atamaları belirlendi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın, 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sitesinden yaptığı açıklamada, müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu.

Süper Lig'de 12. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

8 Kasım Cumartesi

14.30 Gaziantep FK - Çaykur Rize Spor : Oğuzhan Çakır

17.00 Trabzon Spor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cihan Aydın

9 Kasım Pazar

14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Adnan Deniz kayatepe

17.00 Kocaelispor - Galatasaray: Çağdaş Altay

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor - Eyüpspor: Yasin Kol - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
