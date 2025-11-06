Trendyol Süper Lig 12. Hafta Hakemleri Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Haftanın maç programı ve hakem atamaları belirlendi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın, 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sitesinden yaptığı açıklamada, müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu.
Süper Lig'de 12. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
8 Kasım Cumartesi
14.30 Gaziantep FK - Çaykur Rize Spor : Oğuzhan Çakır
17.00 Trabzon Spor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cihan Aydın
9 Kasım Pazar
14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Adnan Deniz kayatepe
17.00 Kocaelispor - Galatasaray: Çağdaş Altay
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor - Eyüpspor: Yasin Kol - İSTANBUL