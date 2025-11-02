Haberler

TFF 3. Lig 2. Grup 9. Hafta Maçları için Hakemler Açıklandı
Merkez Hakem Kurulu, 3 Kasım'da Kayseri'de oynanacak olan Erciyes 38 FK - 12 Bingölspor maçının hakemlerini belirledi. Maçta Aykut Sergin düdük çalacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanacak 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Erciyes 38 FK-12 Bingöl Spor maçını İzmir Bölgesi hakemlerinden Aykut Sergin yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu (MHK); 3. Lig 2. Grup'ta oynanacak 8 müsabakada düdük çalacak ve bu hakemlere yardımcılık yapacak isimleri belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 3 Kasım Pazartesi günü Kayseri'de oynanacak olan Erciyes 38 FK - 12 Bingölspor maçına Aykut Sergin'i atadı. Bu zorlu maçta hakem Aykut Sergin'in yardımcılıklarını İsmail Çetin ve Yusuf Ökmen yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Oğuz Gözetenler olacak.

03 Kasım Pazartesi günü oynanacak olan Erciyes 38 FK ile 12 Bingölspor maçı saat 15.00'de başlayacak. - KAYSERİ

500

