Serdar Dursun: 'Her Zaman Arma İçin Savaşmak İstiyorum'

Kocaeli Spor'un golcü futbolcusu Serdar Dursun, mağlup oldukları RAMS Başakşehir maçının ardından kafasına 12 dikiş atılmasına sebep olan pozisyonla ilgili olarak, "Oyundan çıksam belki daha mantıklıydı ama ben hep arma için savaşmak istiyorum. Bugün de Kocaeli Spor için sonuna kadar savaşmak istedim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Opoku ile yaşadığı pozisyonda kafasından yaralanan ve 12 dikiş atılan Serdar Dursun, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dursun, "Öncelikle üzgünüz. Gereksiz bir mağlubiyet oldu. Penaltı pozisyonunu görmedim hala ama hak etmedik ve gereksiz yenildik diyebilirim. Benim pozisyonuma gelirsek, anlamadım açıkçası. Kornerde rakip bana bunu vurmuş ben o an anlamadım. Yere düştüm, beynim döndü. Allah'a şükür bayılmadım. Sonra doktorlar geldi, bayağı dikiş yapıldı sahada. Her zaman sahada olmak istiyorum. Biraz ağrıya dayanıklıyım ama inşallah bundan sonra bir şey olmaz. Çünkü bu beyin travması gibi bir şey olabilir. Tehlikeli bir pozisyondu. Bu huyum belki doğru değil, oyundan çıksam belki daha mantıklıydı ama ben hep arma için savaşmak istiyorum. Bugün de Kocaelispor için sonuna kadar savaşmak istedim. Golleri atıp kazanalım istedim. Ne yazık ki olmadı, üzüldük" diye konuştu.

"Bayağı kan akmış, fotoğraf görünce korktum"

Oyunda kanaması devam edince yaptığı forma değişiklikleriyle ilgili de konuşan tecrübeli forvet, "İki forma oldu. Sürekli gitti geldi, yıkandı geldi. Çünkü kurallar var. Bayağı kan akmış. Ben de bir fotoğraf gördüm, korktum. Sahada anlamıyorsun tabii ki, ayna yok. Bugünün nasibi böyleymiş. Allah beterinden korusun diyelim" ifadelerini kullandı.

"İyi bir planla Galatasaray'a karşı galip gelebiliriz"

Önümüzdeki hafta oynayacakları Galatasaray maçında galip gelebileceklerini belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Buraya 3'te 3 ile geldik, öz güvenli geldik. İlk yarıya bakarsak benim bir kafa pozisyonum var. Tam vuramadım ne yazık ki, ona üzüldük. İlk yarı 4-5 pozisyonumuz vardı, onları atsak buradan rahat galibiyetle dönerdik. Bence galibiyeti hak ettik. Bazen Başakşehir pasla iyi çıktı ama çok pozisyona girdik. Deplasmanda böyle pozisyonları atacaksın. Atamazsan böyle gereksiz son dakikalarda penaltılarla kaybedebiliyorsun. Haftaya Galatasaray gelecek. Galatasaray formda. Ama bizim taraftarlarımız önünde niye kazanmayalım? İyi bir takımız. Haftaya iyi bir maçla, iyi bir planla Galatasaray'a karşı galip gelebiliriz" şeklinde konuştu.

Son olarak doktorların bugünkü sakatlığıyla ilgili kendisine neler söylediğini de aktaran Serdar Dursun, "Doktorlar, 'Sürekli bizi ara, biraz geç uyu, bir şey olursa haber verirsin' dediler. Birazdan da hastaneye gideceğiz. Tekrar bir kontrol edeceğiz. İnşallah bir şey çıkmaz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL