Samsunspor, Hamrun Spartans Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile yapacağı maç için hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmanda teknik direktör Thomas Reis yönetiminde takım, taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Bazı oyuncular ise tedavi sürecinde olduğu için idmanda yer almadı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Basına açık bölümde 5'e 2 oynayan futbolcular, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin, idmanda yer almadı.

Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

Belgesel çekimi için Samsun'da bulunan ve idmanı izleyen sanatçı Uğur Işılak, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ve teknik direktör Thomas Reis ile görüştü.

Işılak, Avrupa kupalarında Samsunspor'un Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini dile getirerek, Samsun ekibine yarın Malta'nın Hamrun Spartans takımı ile yapacağı maçta başarı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
