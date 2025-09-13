Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor

A Milli Basketbol Takımı'nın dünya yıldızı Alperen Şengün'ün, 2012-2013 yıllarında Giresun Merkez Cemal Gürsel Caddesi'nde çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı. O dönemde 11 yaşında olan Alperen, Yeşilgiresun Belediyespor pivotu Volkan Çetintahra ile aynı karede yer aldı.

YIRTIK AYAKKABI DETAYI

2012-2013 yıllarında çekilen fotoğrafta dikkat çeken detay ise Alperen Şengün'ün ayakkabıları oldu. 11 yaşındaki Alperen'in ayakkabısının oldukça eski ve yırtık olduğu görülüyor.

"NEREDEN NEREYE"

Fotoğrafı görenler, milli oyuncunun azmi ve çalışmasını takdir ederken, "Nereden nereye!" şeklinde yorumlar yapmadan da edemedi.