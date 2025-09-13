Haberler

Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor

Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Basketbol takımımızın dünya yıldızı ve NBA'de Houston Rockets için mücadele eden Alperen Şengün'ün çocukluk yıllarına ait fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fotoğraftaki yırtık ayakkabı detayı, "Nereden nereye!" yorumlarını beraberinde getirdi.

A Milli Basketbol Takımı'nın dünya yıldızı Alperen Şengün'ün, 2012-2013 yıllarında Giresun Merkez Cemal Gürsel Caddesi'nde çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı. O dönemde 11 yaşında olan Alperen, Yeşilgiresun Belediyespor pivotu Volkan Çetintahra ile aynı karede yer aldı.

YIRTIK AYAKKABI DETAYI

2012-2013 yıllarında çekilen fotoğrafta dikkat çeken detay ise Alperen Şengün'ün ayakkabıları oldu. 11 yaşındaki Alperen'in ayakkabısının oldukça eski ve yırtık olduğu görülüyor.

"NEREDEN NEREYE"

Fotoğrafı görenler, milli oyuncunun azmi ve çalışmasını takdir ederken, "Nereden nereye!" şeklinde yorumlar yapmadan da edemedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon! Başkan gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hayatını kaybetti
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi

Rusya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı

Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti

Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip kafasına sıktı
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Görüntü İzmir'den! Kamera tüm olan biteni anbean kaydetti
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme
Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum

Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum
Mansur Yavaş'tan toplu istifa iddialarına yanıt

Mansur Yavaş'ı çıldırtan iddia: Bu açıklamayı son kez yapıyorum
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu

İntihar notu yazıp ortadan kaybolmuştu! Günler sonra ilk açıklama
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı ifşa oldu

Yasak aşk sahnesi ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

İki polisimizi şehit eden saldırgan hakkında karar verildi
Nepal'de discort üzerinden yeni başbakan seçildi

Tarihte bir ilk! Discord'da sandık kurup başbakanı seçtiler
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna

Sır perdesi kalkıyor! Kaçakçılık imparatorluğundan medya patronluğuna
Değişimi dikkat çekti: İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden yeni görüntüsü

Bu halini unutun: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsü
Nikah randevusu almaya gitti, öğrendiği gerçekle şoke oldu: Dava açacağım

Nikah randevusu almaya gitti, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Arda Güler'den 90'a füze

Neler yapıyorsun öyle Arda!
71 yaşında hayata veda eden Hulk Hogan'dan geriye milyonluk miras kaldı

Ünlü güreşçinin milyon dolarlık serveti tek bir kişiye kaldı
İmamoğlu duruşmasında bir ilk! Yargı tarihinde böylesi görülmedi

İmamoğlu duruşmasında bir ilk! Yargı tarihinde böylesi görülmedi
Tarihi maçın mimarı Ergin Ataman, ağlamamak için kendini zor tuttu

Canlı yayına damga vuran an
Ekin Mert Daymaz, genç sevgilisiyle banyoda aşkını ilan etti

Aralarında 15 yaş var! Banyoda aşka geldiler
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Charlie Kirk'in katili kovanlara bakın neler yazmış! Bomba ifadeler

Charlie Kirk'in katili kovanlara bakın neler yazmış! Bomba ifadeler
Eşini öldüren şahıs mahkemede kendini böyle savundu: Eşim kendi kendine öldü, ben uyuyordum

Eşini boğarak öldüren şahsın söyledikleri pes dedirtti
İstanbul'da toplu taşımaya dev zam! İşte yeni fiyat tarifesi

İstanbul'da ulaşıma dev zam! İşte yeni fiyat tarifesi
İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni akılalmaz

Arkadaşının başını kesti, yerde yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni inanılmaz
Tarihi maça damga vuran an! Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı

Türkler bu kez ağlattı
Birleşmiş Milletler'den Netanyahu'ya kötü haber! Ezici çoğunluk onay verdi

Netanyahu'ya 'ezici' şok! Sadece o ülkeler 'hayır' dedi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davası 20 Ekim'e ertelendi

İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasında ara karar!
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı! Bir kişi hayatını kaybetti

Katar'a saldıran İsrail bu kez de o ülkeyi vurdu
Ali Koç'tan Mourinho itirafı: En çok üzüldüğüm tarafı...

Ali Koç'tan Mourinho itirafı: En çok üzüldüğüm tarafı...
Halka arz olan şirket, çalışanlarını bir gecede milyoner etti

Halka arz olan şirket, çalışanlarını bir gecede milyoner etti
Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı

Düğün zehir oldu! 106 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı
80 milyon TL'lik mesele 2 iş insanının sonu oldu

80 milyon TL'lik mesele 2 iş insanının sonu oldu
Kural değişti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'a büyük müjde

Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'a büyük müjde
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz

"Sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz"
TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi

TOGG'un yeni modeli ilk kez yollarda! Gören telefonuna sarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende oldukça İstanbul sevdamız bitmeyecek

Tam da İmamoğlu davasının görüldüğü gün! Erdoğan'dan İstanbul mesajı
Yunanistan'ı sahadan sildik! 12 Dev Adam, EuroBasket'te finale yükseldi

Yunanistan'ı sahadan sildik! 12 Dev Adam, EuroBasket'te finalde
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile ne konuştu? Canlı yayında açıkladı
Sahte diploma davası başladı! Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı

Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı
Manavgat Belediye'sinin deposundan servet çıktı! 3 kilo külçe altın, 500 bin euro...

Başkanın yeğeni itiraf etti, belediye deposundan servet çıktı
'15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor' iddialarına DDM'den yanıt

15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor mu? Gündem yaratan iddiaya yanıt
EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu

EuroBasket'te ilk finalist belli oldu
NATO'dan Rusya'ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü

NATO'dan Rusya'ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü
Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

Can Holding operasyonu bir şirkete daha sıçradı! Hisselere el konuldu
TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı

Can Holding soruşturması! El konulan üniversiteye kayyum atandı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten dikkat çeken yaza veda paylaşımı

Ünlü çift yeni aldıkları klasik otomobille yaza veda etti
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam

Sürücülere kötü haber! Otopark ve araç çekme ücretlerine büyük zam
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gerginlik! Salona polis girdi

AK Parti'ye geçen belediyenin meclis toplantısında salona polis girdi!
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
Osayi'nin yumrukladığı Trabzonlu, Uğurcan'ı tehdit etti

Osayi'nin yumrukladığı Trabzonlu, Uğurcan'ı tehdit etti
Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya

Sosyal medyada Kızılcık Şerbeti kampanyası
Kılıçdaroğlu, kayyum sessizliğini nihayet bozdu! CHP'lileri kızdıracak sözler

Kılıçdaroğlu, sessizliğini nihayet bozdu! CHP'lileri kızdıracak sözler
Kremlin: Ukrayna-Rusya barış müzakereleri durduruldu

Yıllardır süren savaş bitmiyor! Barış müzakereleri durduruldu
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
Hande Erçel'den barışma sorularına sinirli tepki

Hande Erçel'den barışma sorusuna net yanıt
Ne yaptın sen En-Nesyri! Bacaklarını gören 'Yok artık' dedi

Ne yaptın sen En-Nesyri! Bacaklarını gören "Yok artık" dedi
Başkentte mide bulandıran skandal! Hepsini halka yedireceklerdi

Başkentte mide bulandıran skandal! Hepsini halka yedireceklerdi
Trump: Charlie Kirk'ün katilini yakaladık, idam cezası almalı

ABD'yi karıştıran cani yakalandı! Trump'ın ilk isteği "idam" oldu
Alper Kınar: Jota Silva, Avrupa futbol piyasalarında gözde bir isim

Alper Kınar: Jota Silva, Avrupa futbol piyasalarında gözde bir isim
Magical Club Spor Kulübü'nde düzenlenen yarışlar izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı

Nefes kesen sezon! İzleyenler unutulmaz anlar yaşadı
UEFA'dan tarihi karar: Bir şampiyonluk iki ülkeye verildi

UEFA'dan tarihi karar: Bir şampiyonluk iki ülkeye verildi
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
Avrupa Ligi tam 10 bin kez simüle edildi! İşte Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali

Avrupa Ligi tam 10 bin kez simüle edildi! İşte Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali
Basın toplantısına damga vuran an: Özgür Özel kameralara yakalandı

Özgür Özel, teftiş sırasında kameralara yakalandı
Tanesi 50, kilosu 5 bin lira! Bin bir emekle toplanıyor

Tanesi 50, kilosu 5 bin lira! Bin bir emekle toplanıyor
TFF duyurdu! -30 puanlı takıma bir şok daha

İnanılır gibi değil! -30 puanlı takıma bir şok daha
Taraftarın beklediği haber! Tedesco, Mourinho'nun dayattığı sisteme dur dedi

Mourinho'nun dayattığı sisteme dur dedi
Ameliyathanede skandal: Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı

Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı
Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
İzmir'de tehlike giderek büyüyor! Kritik tarih 16 Kasım

İzmir'de tehlike giderek büyüyor! Kritik tarih 16 Kasım
Yenidoğan çetesinden sonra yürekleri ısıtan videonun sahibi doktor konuştu

Yenidoğan çetesinden sonra yürekleri ısıtan videonun sahibi konuştu
Fatih Terim'den milli takım sürprizi

Terim'den milli takım sürprizi
Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının vazgeçilmezi 3 üründe büyük skandal

Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının yıldızı 3 üründe büyük skandal
Yenilgiyi hazmedemediler! Yunan taraftarlardan Türklere saldırı

Yenilgiyi hazmedemediler! Yunan taraftarlardan Türklere saldırı
Arnavutluk'ta yapay zeka botu 'Diella' Kamu İhaleleri Bakanı oldu

Dünyada ilk! Yapay zeka bakan kabineye girdi
Bu yıldızlar bedava! İşte bonservisi elinde olan oyuncular

Bu yıldızlar bedava! İşte bonservisi elinde olan oyuncular
Köy meydanında tacizcisini öldüren Azra'ya mahkemeden güzel haber

Köy meydanında tacizcisini öldüren Azra'ya mahkemeden güzel haber
Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Galatasaray, 15 yaşındaki genç golcüyü transfer etti

Galatasaray genç golcüye imzayı attırdı
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu

Eski eşini eşarbıyla boğdu! Baldızına söyledikleri kan dondurdu
İmamoğlu 'sahte diploma' davasında ilk kez hakim karşısında

Kritik gün! İmamoğlu bu davada ilk kez hakim karşısında
Işıl Boy Ergül: Yapay zeka eğitimde tek başına yeterli olamaz

Işıl Boy Ergül: Yapay zeka eğitimde tek başına yeterli olamaz
12 Eylül darbesinin mağdurları, 'C5' denilen işkence merkezini anlattı

Türkiye'nin işkencehanesiydi! C5'te yaşananları yutkunarak anlattı
İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama

İntihar iddiasının ardından ilk açıklama
14 ilde 'C31K platformu' operasyonu! 30 kişi yakalandı

Telegram ve Discord'da tüm değerleri ayaklar altına alanlar için hesap
Helin Kandemir ve Celal Can Algül aşklarına bir şans daha verdi

Düğünde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu eski aşkına geri döndü
Mourinho'ya büyük şok! Federasyon soruşturma başlattı

Mourinho'ya büyük şok! Federasyon soruşturma başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: CHP'den istifa eden Gürzel AK Parti'ye geçiyor

CHP'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Gürsel Tekin'den CHP yönetimine gözdağı: Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim

Gürsel Tekin'den CHP yönetimine gözdağı: Birçok arkadaşı üzerim
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı

Rüşvet soruşturmasında 5 kişi tutuklandı
Kırmızı ışıkta 30 kurşunla infaz edilen kuzenlerin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı

30 kurşunla infaz! Genç kuzenlerin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı
Giorgio Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı

Moda devinde büyük değişim! Sürpriz vasiyeti ortaya çıktı
'Resmi hizmete mahsustur' kartı Şevval Şahin'in iş hayatına darbe vurdu

Sevgilisinin skandalı işine mal oldu! Bütün plan rafa kalaktı
Eylülde mevsimin ilk karı yağdı, ortalık beyaza büründü

Eylülde mevsimin ilk karı yağdı, ortalık beyaza büründü
Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor

Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor
Tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan, İBB soruşturmasında da tutuklu yargılanacak

Tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan'a İBB soruşturmasından kötü haber
Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar

Üniversite yurdunun mutfağında vahşet! Ayıyı parçalarına ayırdılar
Kılıçdaroğlu, hakkındaki iddialara ateş püskürdü: Provokasyonlarla toplumu yanıltmayın

Kemal Kılıçdaroğlu o isme ateş püskürdü
YSK, CHP'nin İstanbul kongreleriyle ilgili kararın gerekçesini açıkladı

YSK'nın kritik CHP kararı! 9 sayfalık gerekçe açıklandı
İzmir'deki karakol saldırısında saldırgan ile anne ve babası dahil 9 kişiye tutuklama talebi

Karakol saldırısında yeni gelişme! 9 kişiye tutuklama talebi
Cep telefonu tamiri sırasında batarya patladı! Dehşet anları kameralarda

Bir anda patladı! Cep telefon tamiri sonu oluyordu
Belediyenin işlettiği kafeye 'eğlenmek için' zarar vermişler

Gençlerin eğlenmek için yaptıkları pes dedirtti!
CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Belediye başkan vekilinin istifa ettiği ilçede CHP'ye bir şok daha!
Kargo bölümünde yangın çıkan uçak acil iniş yaptı

Havada yangın! Acil iniş yaptı, yolcular kaydırakla tahliye edildi
Polonya Başbakanı Tusk'un 24 saat korunan evinden arabasını çaldılar

24 saat korunuyordu! Başbakanın evinden arabasını çaldılar
Baba ve oğlu doktoru tost makinesiyle darbetti

Baba ve oğlu doktoru tost makinesiyle darbetti! Nedeni akılalmaz
Takla atan otomobilden çıkartılan sürücünün ilk isteği şaşırttı

Takla atan otomobilden çıkartılan sürücünün ilk isteği şaşırttı
Boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3 yaşındaki çocuk salıncakta sallanırken feci şekilde can verdi
Lastiği patlayan araç metroya daldı, merdivenlerde sıkıştı

Metro istasyonuna daldı, merdivenlerde sıkıştı
Öğrenci servisine pompalı tüfekli saldırı

Öğrenci servisine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı
Soygun paralarını odaya döküp say say bitiremediler

Soygun paralarını say say bitiremediler! Mutlulukları kısa sürdü
71 yaşında hayata veda eden Hulk Hogan'dan geriye milyonluk miras kaldı

Ünlü güreşçinin milyon dolarlık serveti tek bir kişiye kaldı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Başarıların altında trajik olaylar olmasa bu başarılar kazanılamazdı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekin Mert Daymaz, genç sevgilisiyle banyoda aşkını ilan etti

Aralarında 15 yaş var! Banyoda aşka geldiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.