Haberler

Kayseri Atletikspor, Talas Anayurtspor'u 4-0 Geçerek Liderliğini Sürdürdü

Kayseri Atletikspor, Talas Anayurtspor'u 4-0 Geçerek Liderliğini Sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme lideri Kayseri Atletikspor, 7. haftada Talas Anayurtspor ile oynadığı maçı 4-0 kazanarak ligdeki 7. galibiyetini elde etti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme lideri Kayseri Atletik Spor, ligin 7.haftasında oynadığı maçta Talas Anayurt Spor'u 4-0 yenerek 7'de 7 yaptı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Muhammed Emin Vural, Caner Kalem, Aykut Cem Bulut

Kayseri Atletikspor: Ali Özdoğan, Bahadır Sarıçiçek, (Ahmet Özdemir dk.56), Yusuf Tolu, (Berkay Dusun dk.69), Mert Ali Yıldız, Emre Tunahan Gürbüz, Armağan Malik Çelik, Ali Ateş, (Reha Akkan dk.69), Süha Çetin, Gökden Gökdemir, Emin Burak Dursun, (Batuhan Hidayetoğlu dk.56) Doğukan Kılıç

Talas Anayurtspor: Mehmet Taha Erdem, Mustafa Efe Uluç, Semih Can Gül, Gökay Eryılmaz, Avni Gümüştepe, Taha Ozan Çandır Serkan Akbaba, Muhammed Uğur, Emirhan Şen, (Mehmet Eren Çağlar dk.56), Hamza Sezer, (Harun Sezer dk.56), Aziz Mahmut Gül

Goller: Ali Ateş (dk.2 ve 18), Armağan Malik Çelik 8dk.52), Süha Çetin (dk.88) (Kayseri Atletikspor)

Kırmızı Kart: Volkan Bektaş (dk.38 antrenör) (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Erdoğan: İslam alemi Sudan'da akan kanı durdurmalı

Erdoğan'dan iç savaşın kan gölüne çevirdiği ülke için tarihi çağrı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Cadılar bayramı partisi sonrası kabus! Fenomen isim kurşunların hedefi oldu

Cadılar Bayramı faciayla bitti! Fenomene silahlı saldırı
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.