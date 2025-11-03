Haberler

Karşıyaka Basketbol Sezona Kötü Başladı, Antrenör Beşok ile Yollar Ayrılabilir

Karşıyaka Basketbol Sezona Kötü Başladı, Antrenör Beşok ile Yollar Ayrılabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka Basketbol, bu sezon ilk 6 maçında yalnızca 1 galibiyet alarak ligde son sıralarda yer alıyor. Antrenör Faruk Beşok'un geleceği belirsiz durumda.

Karşıyaka Basketbol, bu sezonun ilk 6 karşılaşmasında yalnızca 1 galibiyet alırken, 5 maçta da mağlup oldu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da işler bu sezon pek yolunda gitmiyor. Sezona Aliağa Petkim Spor yenilgisiyle başlayan yeşil-kırmızılı ekip, ikinci haftada Merkezefendi Basketbol'u mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Ancak bu maçın ardından beklenen çıkışı yakalayamayan İzmir temsilcisi, üst üste 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'a deplasmanda yenilen Karşıyaka, iç sahada ise A. Efes ve Trabzonspor karşısında da istediği sonucu elde edemedi. Böylece yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk 6 haftasında yalnızca 1 galibiyet elde ederek ligde son sıranın bir basamak üzeri olan 15. sırada yer aldı.

Beşok'la yolların ayrılması bekleniyor

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve son olarak iç sahada Trabzonspor'a mağlup olan Karşıyaka'da gözler Antrenör Faruk Beşok'a çevrildi. Göreve geldiği günden bu yana beklentilerin uzağında kalan deneyimli çalıştırıcıyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacak. Bu görüşmenin ardından Beşok'la yolların ayrılması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz

Erdoğan'ın yardımcısından piyasaları hareketlendirecek tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti

Soyunma odasından çıkana bakın! Yapılan savunma daha skandal
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.