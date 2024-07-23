Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak. Karşılaşma Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarından izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Lugano: Saipi, Brault-Guillard, Mai, El Wafi, Valenzula, Belhaj Mahmoud, Doumbia, Cimignani, Bislimi, Bottani, Aliseda.

Fenerbahçe : Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko

MOURINHO'NUN İLK MAÇI

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.

KADRODA 2 EKSİK VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA listesine daha önce dahil edilen yeni transfer Allan Saint-Maximin ile kaleci İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı. Teknik direktör Jose Mourinho, kamp kadrosuna kaleci Doğukan Demir ile genç oyuncular Yiğit Efe Demir ile Yusuf Akçiçek'i aldı.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Doğukan Demir, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Cenk Tosun, Ryan Kent, Oğuz Aydın.

AVRUPA KUPALARINDA 271. MAÇ

İsviçre'nin Lugano ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 271. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 270 müsabakada 107 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.