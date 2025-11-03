Haberler

Hacılar Erciyesspor, Başakpınarspor'u 2-1 mağlup etti

Hacılar Erciyesspor, Başakpınarspor'u 2-1 mağlup etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme'de Hacılar Erciyesspor, evinde oynadığı maçta Başakpınarspor'u 2-1 yenerek galibiyetle haftayı kapattı. Goller Ömer Faruk Karadoğan ve Mehmet Akif Gürkan'dan geldi.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ekiplerinden Hacılar Erciyes Spor evinde oynadığı maçta Başakpınarspor'u 2-1 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı

Hakemler: Şevki Dursun, Sinem Özpınar, Pınar Çolak

Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Ömer Faruk Karadoğan, Resul Kahriman, (Bedirhan Öztürk dk.46), Ali Buğra Gökşen, (Sefa Şahin dk.61), Alper Durdu, Zekeriya Tatlı, (Batuhan Duran dk.46), Mehmet Akif Gürkan, Abdullah Gürbüz, Melih Akça, Said Emre Gündoğan, Furkan Yiğit Yılmaz

Başakpınarspor Onur Muhammed Karaaslan, Halil Yozgat, Erhan Vurdem, Ali Eren Taşdemir, İsmail Erdi Halis, Mehmet Tahir Kalem, Talha Çoban, Mevlüt Metin, Yusuf Karamanoğulları, Buğra Kara, Arda İlhan, (Cengiz Eşme dk.46)

Goller: Ömer Faruk Karadoğan (dk. 14), Mehmet Akif Gürkan (dk. 90) (Hacılar Erciyesspor), Arda İlhan (dk. 17) (Başakpınarspor)

Kırmızı kart: Bedirhan Öztürk (dk. 84) (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Erdoğan: İslam alemi Sudan'da akan kanı durdurmalı

Erdoğan'dan iç savaşın kan gölüne çevirdiği ülke için tarihi çağrı
CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi

CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Cadılar bayramı partisi sonrası kabus! Fenomen isim kurşunların hedefi oldu

Cadılar Bayramı faciayla bitti! Fenomene silahlı saldırı
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.