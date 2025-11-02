Göztepe, Gençlerbirliği'ni Yenerek Yenilgi Serisine Son Verdi

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek 2 maçlık yenilgi serisine son verdi.

Göztepe, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte kötü gidişine son verdi. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Ankara temsilcisiyle Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadı. Maça etkili bir başlangıç yapan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda skor değişmeyince mücadele Göztepe'nin galibiyetiyle tamamlandı. Bu sonuçla İzmir ekibi, 2 maçlık yenilgi serisini sonlandırmış oldu. Böylece sarı-kırmızılılar puanını 19'a çıkardı ve Avrupa hedefini sürdürmeye devam etti.

İç sahada 3 maçlık galibiyet serisi

Süper Lig'deki iç saha performansıyla dikkat çeken Göztepe, bu alanda ligin en başarılı takımlarından biri olmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bu sezon evinde toplam 5 maça çıkan İzmir ekibi, ilk 2 karşılaşmada Fenerbahçe ve Konya Spor ile berabere kalırken, sonraki maçlarda Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Böylece taraftarı önünde galibiyet serisi yakalayan Göztepe, iç sahada kayıp yaşamak istemiyor.

Juan takımın en skoreri oldu

Göztepe'nin Brezilyalı forveti Juan, Gençlerbirliği maçında attığı golle takımına galibiyeti getirdi ve sarı-kırmızılıların en skorer ismi oldu. Daha önce Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarında da ağları havalandıran 23 yaşındaki futbolcu, gol sayısını 3'e çıkararak takımının gol yükünü çeken isim haline geldi.

Olaitan'nın durumu belli değil

Göztepe'de Junior Olaitan sorunu yaşanıyor. Milli takıma gidip geldikten sonra yedek kalan Beninli futbolcu, son haftalarda kulübeye çekildi. Gençlerbirliği maçında 55. dakikada oyuna dahil olan 23 yaşındaki futbolcu, beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyerek eleştirilerin hedefi haline geldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Olaitan'ı sert sözlerle eleştirdi. Bulgar teknik adam, beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Maça girdiğinden itibaren bir amatör oyuncu gibi gördük. Bunu bir an önce benim çözmem gerekiyor. Çünkü bu sorun daha önce aslında başlayan bir sorun. Milli takımı Göztepe'den daha fazla düşünüyor. Benim bunu bir an önce çözmem gerekiyor. Bunun başka bir yolu kesinlikle yok" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar sonrasında Göztepe'nin Junior Olaitan'ın durumuyla alakalı nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. - İZMİR