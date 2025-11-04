Galatasaray, Ajax ile Şampiyonlar Ligi Mücadelesine Çıkıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray yarın TSİ 23.00'te Johan Cruyff Arena'da Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Sarı-kırmızlılar 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Ajax ise 3 maçını da kaybetti ve puansız olarak son sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında 331 kez oynadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 331 maça çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar, 118 defa sahadan galip ayrılırken, 124 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 456 kez havalandırırken, kalesinde 504 gol gördü.

Devler Ligi'nde 126. müsabaka

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde 125 karşılaşmaya yapan Galatasaray, bu mücadelelerin 31'ini kazanırken, 63 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 127 gole karşın, kalesinde 216 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 29 karşılaşma oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 17, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı 29 mücadelenin 12'sinde galibiyet alırken, 9'unda da yenildi. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

Üst üste 3. galibiyet için sahaya çıkacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikten sonra, Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i de 3-1'lik skorlarla mağlup etti. Aslan, Ajax karşısında da galip ayrılıp, Avrupa kupalarındaki iyi gidişini sürdürmek istiyor. Cimbom, galibiyete uzanması durumunda 2012-2013 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. maçını kazanacak.

Avrupa'da son 10 deplasmanda kazanamadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda son olarak 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Manchester United'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 ve Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere çıktığı 10 müsabakada 7 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

Victor Osimhen'den 3 gol

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımını sırtlıyor. Osimhen çıktığı 2 müsabakada rakip fileleri 3 kez havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, ayrıca sarı-kırmızılılarla üst üste 7 Avrupa kupaları maçında gol attı ve kulüp tarihinde bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Aslan'da Victor Osimhen'in dışında Yunus Akgün'ün de 2 golü bulunuyor.

Ajax ile 2. randevu

Galatasaray ile Ajax, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'da da oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla kaybetti.

Hollanda takımlarıyla 12 maça çıktı

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla ise 12 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, Ajax, PSV ve AZ Alkmaar ile oynadığı bu maçlarda 2 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Aslan, Hollanda temsilcilerini deplasmanda yenemezken, son galibiyetini de 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul'da oynadığı müsabakada 2-0'lık skorla elde etti.

Hollanda Ligi'nde 4. sırada

Ajax, Hollanda Ligi'nde geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puanla lider Feyenoord'un 8 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Ajax geçtiğimiz hafta ise sahasında Heerenveen ile 1-1 berabere kaldı. Hollanda temsilcisinde bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst da kadroda yer alıyor.

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Inter'e 2-0, Marsilya'ya 4-0 ve Chelsea'ye de 5-1'lik skorlarla kaybetti.

Bu müsabaka öncesinde Galatasaray'da sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan karşılaşmada oynamayacak. Ağrıları bulunan Yunus Akgün'ün durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak. Ajax'ta da Kenneth Taylor, kırmızı kart cezasından dolayı kadroda yer almayacak.

Benoit Bastien düdük çalacak

Ajax ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Maçın 4. hakemi de Thomas Leonard olacak. Müsabakada VAR'da Willy Delajod, AVAR'da da Bram Van Driessche görev yapacak. - İSTANBUL