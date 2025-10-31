Fabio Cannavaro, Başakşehir-Kocaelispor Maçını Tribünden İzledi

Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro, RAMS Başakşehir-Kocaeli Spor maçını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir, Kocaelispor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro tribünden takip etti.

Başakşehir takımında Özbekistan Milli Takımı oyuncularından Abbosbek Fayzullaev sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almazken, bir diğer Özbek futbolcu Eldor Shomurodov ise müsabakaya 11'de başladı. - İSTANBUL