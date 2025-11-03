Haberler

Esenler Erokspor, Çorum FK'yı 3-1 yenerek liderliğe yükseldi

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Esenler Erokspor, evinde Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi. Teknik Direktör Osman Özköylü, alınan galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında evinde Çorum FK'yı 3-1'lik skorla yenen Esenler Erok Spor'da Teknik Direktör Osman Özköylü, çok önemli bir takıma karşı çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Esenler Erok Spor, konuk ettiği Çorum FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti ve averajla liderliğe yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erok Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Çok önemli bir takıma karşı alınmış çok önemli bir galibiyet. Ligin zirvesi için mücadele eden iki takım. Bence ligin çok üstünde bir oyun oldu. Her anlamda çok üst seviyedeydi. İzleyen herkesin büyük keyif aldığını düşünüyorum. Her iki takımı da kutlamak istiyorum. Çorum bu ligin favori takımlarından. Topa sahip olmada ilk sıradaki takım, çok da iyi oynuyorlar. Planımız onları sıkıştırıp geçiş oyununu iyi yapmaktı. Geçiş oyunlarında çok net pozisyonlar yakaladık. Faye'nin olağanüstü golüyle öne geçtik. Bu gol bize özgüven verdi. Üçüncü gol maçı bitirmiş oldu. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Önümüze bakacağız. Erzurumspor'la oynayacağımız bir deplasman maçı var. Aynı azimli mücadeleyi devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
