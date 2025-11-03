Esenler Erokspor, Çorum FK’yı 3-1 Mağlup Ederek Liderliğe Yükseldi

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Esenler Erok Spor, konuk ettiği Çorum FK'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek puanını 24 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi.

Maçtan dakikalar

18. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Kanga, topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte müsait pozisyonda bulunan Kayode, tek vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

28. dakikada Oğuz'un pasında sol tarafta topla buluşan Eze, ceza sahasına girdikten sonra Nzaba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Oğulcan Çağlayan, yerden kalecinin sağına yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

69. dakikada Hayrullah'ın pasında sol taraftan topla hareketlenen Faye, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

83. dakikada Catakovic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Faye, aşırtma vuruşla kaleci Sehic'in üzerinden meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Harun Terin, Arif Dilmeç

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Cavare, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Tugay Kacar (Jack dk. 88), Mikail Okyar, Faye (Enes Alıç dk. 89), Kanga (Recep Niyaz dk. 76), Amilton (Berat Luş dk. 82), Kayode (Catakovic dk. 82)

Yedekler: Birkan Tetik, Alper Karaman, Onur Ulaş, Anıl Yaşar, Yunus Emre Gedik

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Oğulcan Çağlayan, Oğuz Gürbulak (Eren Karadağ dk. 80), Aleksic (Semih Akyıldız dk. 88), Samudio (Atakan Akkaynak dk. 80), Eze

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Hüseyin Akınay, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Caner Osmanpaşa, Atakan Cangöz

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Goller: Kayode (dk. 18), Faye (dk. 69 ve 83) (Esenler Erokspor), Oğulcan Çağlayan (dk. 31 pen.) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Nzaba (Esenler Erokspor), Attamah, Erkan Kaş (Çorum FK) - İSTANBUL