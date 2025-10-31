Haberler

Erzurumspor FK, Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK, Mersin'de oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Eren Tozlu (37' ve 62') ve Sylla (89') kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Erzurum Spor FK, Mersin'de oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.

Stat: Mersin

Hakemler: Alpaslan Şen, Yusuf Susuz, Murat Çomoğlu

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Yiğit Ali Buz (Melih Şen dk. 88), Hodzic, Kilama, Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Ünal Emre Durmuşhan (Baran Sarka dk. 78), Görkem Sağlam, Ali Yıldız (Selimcan Temel dk. 25, Ersin Aydemir dk. 88), Strandberg (Mustafa Said Aydın dk. 78)

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye (Sefa Akgün dk. 77), Benhur Keser (Sylla dk. 58), Crociata (Adem Eren Kabak dk. 58), Torrejon (Muhammed Furkan Özhan dk. 80), Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu (Murat Cem Akpınar dk. 77)

Goller: Eren Tozlu (dk. 37 ve 62) Sylla (dk. 89 Sylla) (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Kamil Ahmet Çörekçi (dk. 14) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Selimcan Temel, Ünal Emre Durmuşhan, Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Crociata, Benhur Keser (Erzurumspor FK) - MERSİN

