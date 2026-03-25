Dünya Kupası yolunda ilk adım: Türkiye Romanya'yı ağırlayacak

Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine geri dönmek için kampa girdi.

Türkiye, play-off yarı finalinde 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Romanya ile karşılaşacak.

İstanbul'da Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın stadyumunda oynanacak karşılaşma TV8 ekranlarından yayımlanacak.

Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek.

Türkiye'nin Romenleri elemesi halinde rakibiyse Slovakya - Kosova maçının galibi olacak.

Final maçı 31 Mart Salı günü deplasmanda oynanacak.

Türk milli takımının Dünya Kupası'na kalması halinde rakipleri ABD, Avustralya ve Paraguay olacak.

Ay Yıldızlılar son olarak 2002 Dünya Kupası'na katılmış ve üçüncü olmuştu.

Türkiye, Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde E Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.

Kupanın favorilerinden İspanya'nın birinci geldiği grupta Gürcistan ve Bulgaristan da yer aldı.

Ay Yıldızlılar altı maçta dört galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 13 puan topladı ve play-off biletini aldı.

Romanya'da hangi futbolcular öne çıkıyor?

Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde Avusturya, Bosna Hersek, Kıbrıs ve San Marino ile birlikte H Grubu'nda yarışan Romanya grubunu üçüncü sırada tamamladı.

Oynadığı sekiz maçta dört galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi alan takım, Bosna Hersek ile birlikte play-off turuna yükselme başarısı gösterdi.

Romanya bu maçlarda 19 gol attı ve kalesinde de 10 gol gördü. Denis Draguş, Florin Tanase ve Dennis Man eleme maçlarında ikişer gol kaydetti.

Romanya'nın başında tanıdık bir isim olan ve bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Türk milli takımını da çalıştıran Mircea Lucescu bulunuyor.

Romanya'da 84 kez milli formayı giymiş Nicolae Stanciu 15 golle takımın en golcü futbolcusu durumunda.

Yine başka bir tecrübeli futbolcu Razvan Marin de bugüne kadar 71 milli maçta 12 gol kaydetti.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham forması giyen Radu Dragu?in, Hollanda'da PSV takımından Dennis Man gibi dikkat çeken oyuncuları da var.

Romanya'nın kadrosunda ayrıca Süper Lig takımlarından isimler de var. Alanyaspor'dan Ianis Hagi, Çaykur Rizespor'dan Valentin Mihaila ve Gaziantep FK'den Deian Sorescu Türkiye maçında forma şansı bekleyecek.

Romanya'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci : Ionu? Radu (Real Club Celta), Marian Aioani (FC Rapid Bükreş), Mihai Popa (CFR Cluj), Catalin Cabuz (FC Arge?)

Defans : Andrei Ra?iu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep FK), Radu Dragu?in (Tottenham Hotspur), Andrei Burca (Yunnan Yukun FC), Virgil Ghi?a (Hannover 96), Adrian Rus (CS Universitatea Craiova), Andrei Coubiş (FC Universitatea Cluj), Nicu?or Bancu (CS Universitatea Craiova), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt)

Orta Saha : Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos FC), Razvan Marin (AEK Atina FC), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo FC), Florin Tanase (FCSB), Ianis Hagi (Corendon Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (FC Rapid Bükreş), Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor), Claudiu Petrila (FC Rapid Bükreş), ?tefan Baiaram (CS Universitatea Craiova)

Forvet : Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB), Marius Coman (UTA Arad)

En fazla takımın katıldığı Dünya Kupası

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği turnuva 11 Haziran-19 Temmuz 2026'da oynanacak.

Organizasyon ilk kez 48 takımla oynanacak ve yaklaşık 40 gün sürecek.

Böylece, en fazla katılımcının yer aldığı, en uzun süren turnuva olacak.

2026 Dünya Kupası'nda kura sistemi, favori takımların erken eşleşmesini önleyecek şekilde tasarlandı.

Yeni prosedüre göre İspanya ve Arjantin gruplarının lideri olmaları hâlinde eleme tablosunun iki ayrı yarısına yerleştirildi.

Ardından İngiltere ve Fransa'dan biri aynı yarıya, diğeri karşı tarafa dağıtıldı.

Böylece bu dört takım, gruplarını zirvede bitirdikleri sürece birbirleriyle ancak yarı final veya finalde karşılaşabilecek.

On iki grubun her birinde mutlaka bir Avrupa takımı yer aldı.