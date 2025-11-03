Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 83. dakikada Mocsi'nin attığı golle 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada orta alanda topla buluşan Matias Kranevitter'in topla ilerleyerek ceza sahasının dışından gerçekleştirdiği vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
63. dakikada ceza sahası çizgisinde orta alanda Ali Sowe'nin sol kanata attığı pasında vuruşunu gerçekleştiren Casper Hojer'in vuruşunda top auta çıktı.
74. dakikada orta alanda şık bir çalımla rakibini geçen Ali Sowe'nin pasında topla buluşan Jurecka'nın şutunda top auta çıktı.
83. dakikada Hojer'in kullandığı serbest vuruşla ceza sahasının içerisinde oluşan karambolde sol tarafta Jurecka'nın röveşata vuruşunda kaleci Gribic'in tokatladığı topu önünde bulan Mocsi'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
88. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Taha'nın şutunda kaleci Grbic topu kornere çeldi.
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Suat Güz, Ali Alp
Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydın, Atilla Mosci, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou (Ali Sowe dk. 60), Loide Augusto (Emrecan Bulut dk. 46), Muhamed Buljubasic (Taylan Antalyalı dk. 82), Rak-Sakyi (Valentin Mihaila dk. 71), Vaclav Jurecka
Yedekler: Erdem Canpolat, Husniddin Alikulov, Modibo Sagnan, Mithat Pala, Furkan Orak, Altin Zeqiri
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Anıl Çınar, Enzo Roco, Jure Balkovec (Çağatay Kurukalıp dk. 90), Marius Doh (Barış Kalaycı dk. 90), Matias Kranevitter, Sam Larsson, Berkay Özcan (Ahmet Sivri dk. 73), Serginho (Joao Camacho dk. 63), David Fofana
Yedekler: Furkan Bekleviç, Daniel Johnson,, Nikolaz Ugrekhelidze, Muhammet Kadıoğlu, Andre Gray
Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz
Gol: Mocsi (dk. 83) (Çaykur Rizespor
Sarı kartlar: Giannis Papanikolaou, Rak-Sakyi, Mosci (Çaykur Rizespor), Atakan Çankaya, Marius Doh, Anıl Çınar (Fatih Karagümrük) - RİZE