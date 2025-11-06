Haberler

Anthony Nwakaeme, Sahalara Dönmek İçin Sabırsızlanıyor

Güncelleme:
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle dondurulan sözleşmesinin ardından sezonun ikinci yarısında sahalara dönmek için bireysel çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte hazırlanan programa uygun şekilde kondisyon antrenmanları yaparak takım arkadaşlarına moral vermeye çalışıyor.

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, sahalara dönmek için sabırsızlanıyor. Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında sözleşmesi dondurulan Nwakaeme, bireysel çalışmalarını sürdürürken takım arkadaşlarıyla da sık sık bir araya gelerek moral depolamaya devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanya Spor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle sezonun açılış maçı Kocaeli Spor mücadelesinde şanssız bir şekilde oyundan çıkmak zorunda kalan Nwakaeme, salon çalışmalarının ardından saha çalışmalarına da başladı. Yapılan kontrollerde oyuncunun uyluk arka adalesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edilmişti. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından, sezonun ikinci yarısıyla birlikte sahalara dönmesi planlanıyor.

Sahalara dönmek için sabırsızlanıyor

Sezonun ilk yarısında oynama izni bulunmayan Anthony Nwakaeme, ikinci yarıya hazır bir şekilde girebilmek adına özel program dahilinde çalışmalarını devam ediyor. Bireysel antrenmanlara yoğunlaşan 36 yaşındaki futbolcu, temposunu artırmak için sahaya dönüş öncesinde kondisyon ve kuvvet antrenmanlarına ağırlık veriyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de deneyimli oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecini yakından takip ederek, ikinci yarıya hazır hale gelmesi için teknik ekiple birlikte programı koordine ediyor.

Takıma moral veriyor

Nijeryalı futbolcu, sahalarda olmasa da takımın bir parçası olmayı sürdürüyor. İç saha ve deplasman maçlarında takımı yalnız bırakmayan Nwakaeme, tribünden takım arkadaşlarına destek veriyor. Tecrübesiyle özellikle genç oyunculara moral ve motivasyon aşıladığı bilinen 36 yaşındaki futbolcu, saha içi kadar saha dışında da bordo-mavili ekibe katkı sağlıyor. - TRABZON

Haberler.com
