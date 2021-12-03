Spor yaparken pitbull saldırısında burnundan yaralandı

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Basketbol sahasında yürüyüş yaparken sahibinin tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeğin saldırısında burnundan yaralanan Dilek Uzun (42), ameliyat oldu. Köpeğin sahibinden şikayetçi olan Uzun, "Tasmasız bir şekilde köpeğin burada ne işi var? Parkta oynayan bir çocuğa da saldırsaydı hiç kurtulamazdı" dedi.

Olay, geçen hafta cuma günü saat 10.00 sıralarında Bahar Mahallesi Osman Kibar Parkı'nda meydana geldi. Ev kadını Dilek Uzun, yürüyüş yapmak için basketbol sahasına girdikten sonra, iddiaya göre D.S.'nin tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekle boğuşan Uzun, burnundan yaralandı. Kendisini çalılıkların arasına atan Uzun, ayağının takılması sonucu düştü. Bu sırada D.S., köpeğini yakalayıp tuttu.

Olayın görgü tanığı Ömer Özdek (43) ise, "Ben karşı dükkandaydım. Sarmaşıkların arasından kadın sesi geldi. Öncelikle 2 kadın kavga ediyor zannettim. Çıkıp baktığımda bir kadının sarmaşıkların arasında olduğunu gördüm. Neredeyse aşağıya düşecekti. Eğer düşseydi bir yeri kırılırdı. Köpek sahibi ise umursamazdı. Hemen hanımefendinin yardımına koştuk. Hali çok kötüydü. Tir tir titriyordu. Köpeğin sahibi ise kaçmaya çalıştı. Ancak toplanan vatandaşlar gitmesine müsaade etmedi. Ardından ambulans ve polis geldi" diye konuştu.