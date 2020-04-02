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DHA, Güncel

SPOR UEFA sezonların tamamlanmasını istiyor

SPOR UEFA sezonların tamamlanmasını istiyorLiglerin kaldığı gibi tescili ya da iptali gibi bir durum söz konusu değilVirüs izin verirse Haziran, süreç uzarsa ligler Ağustos'ta tamamlanacak, yeni sezon gecikmeli de olsa başlayacakUğur DEMİRKIRDI İSTANBUL,(DHA)- Dünyayı etkisi altına alan...

02.04.2020 00:25 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:30
SPOR UEFA sezonların tamamlanmasını istiyor

SPOR UEFA sezonların tamamlanmasını istiyor

Liglerin kaldığı gibi tescili ya da iptali gibi bir durum söz konusu değil

Virüs izin verirse Haziran, süreç uzarsa ligler Ağustos'ta tamamlanacak, yeni sezon gecikmeli de olsa başlayacak

Uğur DEMİRKIRDI İSTANBUL,(DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, spor alanında faaliyetlerin de durmasına neden olmuştu. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) bugün video konferans yoluyla 55 üye ülke federasyonuyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz haftalarda geçekleştirilen ilk toplantıda Mart sonundaki milli maçlar ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları haziran ayının sonuna ertelenmişti. Ancak virüsün yayılmasıyla devam etmesiyle birlikte UEFA'nın görüşleri değişti. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenmesinin ardından, Haziran ayının sonunda oynanacak müsabakalar da ertelenmek zorunda kaldı. Avrupa liglerinin Nisan ve Mayıs aylarını futbolsuz geçirmesi öngörülürken, ligler şu anda en iyi ihtimalle Haziran ayında start alacak. Haziran ayında başlayacak liglerin sona ermesinin ardından Temmuz ayının sonunda da uluslararası kupa maçlarının tamamlanması düşünülüyor.

UEFA LİGLERİN TAMAMLANMASINI İSTİYOR

Bugün gerçekleştirilen toplantıda UEFA, 2019-20 sezonunun tamamlanması isteğini federasyonlara iletti. Edinilen bilgiye göre ne kadar gecikme yaşanırsa yaşansın, bu sezon tamamlanmalı ki gelecek sezon yani 2020-21 sezonu sağlıklı olarak başlayabilsin denildi. Liglerin kaldığı gibi tescili ya da iptali gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Avrupa'da Ağustos ayıyla birlikte başlayan ligler var. Örneğin; Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, İspanya LaLiga gibi ligler, Ağustos ayının ortasında start alıyor. Bu da demek oluyor ki bu sezon ile gelecek sezon arasındaki mesafe daralacak. Liglerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yeni sezon başlayacak. Ancak, kalan maçlar Temmuz ayının başında oynanmaya başlarsa, tamamlanması Ağustos sonunu bulacak ve doğal olarak bu ligler de yeni sezona biraz daha geç başlayacak.

TÜRKİYE'YE NİSPETEN DAHA ŞANSLI

Süper Lig, Avrupa'daki liglere göre az da olsa şanslı durumda. Çünkü; Avrupa'da fazla takımla oynanan liglerde, kalan lig maçlarının yanına kupa karşılaşmaları da eklendiği taktir de 20 maçın üstüne çıkılacak. Türkiye'de ise kupada 3, ligde de 8 müsabaka kaldı. Burada dezavantajlı takım durumunda Başakşehir var. Avrupa Ligi'nde yoluna devam turuncu-lacivertliler, sonuna kadar devam ettiği takdirde 14 maça daha çıkacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Süper Lig'deki en sıkıntılı takım Medipol Başakşehir olacak.

DAHA FAZLA MALİ SIKINTI YAŞANMAMASI İÇİN LİGLERİN TAMAMLANMASI GEREKİYOR

Virüsle birlikte Avrupa'da hayat durma noktasına gelirken, futbol takımları da mali olarak büyük sıkıntılar yaşıyor. Ligler tatil edilmeden önce karşılaşmalar taraftarsız oynanırken; takımlar bilet gelirleri, maç günü gelirleri, yayıncı kuruluş gelirleri gibi birçok gelir kalemini kaybetmişti. Finansal olarak yaşanan sıkıntının daha da büyümemesi adına, sezonun er ya da geç bitirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte, UEFA'nın federasyonlarla görüşmeleri de devam edecek. Yaşanan süreç göz önüne alınarak, virüsün yayılma durumu gibi değerlendirmeler yapılacak. UEFA, günün şartlarına göre hareket edip, reaksiyon gösterecek.

SPOR UEFA sezonların tamamlanmasını istiyor

Kaynak: DHA

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SPOR UEFA sezonların tamamlanmasını istiyor
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