Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Eskişehirspor: 1
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor evinde Eskişehirspor'u ağırladı.
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor evinde Eskişehirspor'u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada sol tarafta topla buluşan Ali Dere'nin caza sahası içine çevirdiği topu kaleci Melih son anda uzaklaştırdı. 14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Eslem'in ceza sahasına açtığı ortaya gelişine vuran Ali'nin şutu direğin yanından auta çıktı. 20. dakikada sol kanatta topla buluşan Tuncer'in yerden ceza sahasına verdiği pasta Uygar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 39. dakikada orta sahadan Sekidika'nın ceza sahası içine açtığı uzun ortada Emre'nin kafa vuruşunu kaleci Alperen kurtardı. 44. dakikada sol kanatta Ali Dere'nin açtığı ortada ceza sahası içinde topa dokunan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0 51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre'nin şutunu kaleci Alperen kornere çeldi. 74. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cajic'in plase şutunu kaleci Melih kornere çeldi. 77. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Erdal'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1
Stat: Necmi Kadıoğlu Hakemler: Hakan Ceylan xx, Hüseyin Aylak xx, Hakan Karabalcık xx İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Muhsin Yıldırım xx, Wellington xx, Etoga xx, Duhan Aksu xx, Onur Ergün xx, Eslem Öztürk xx, Muhammed Enes Durmuş xx (Bauque dk. 85 ?), Uygar Mert Zeybek xxx (Cajic dk. 37 x), Ali Dere xxx (İbrahim Halil dk. 68 x), İbrahim Yılmaz xxx Yedekler: Umut, Muhammed Demirci, Ali Aytemur, Perovic Teknik Direktör: Tamer Avcı Eskişehirspor: Melih xx, Hakan xx, Berkay xx, Erdal xxx, Mehmet Feyzi xx (Fıratcan dk. 77 x), Sekidika xx, Issah xx, Mete xx (Sissoko dk. 46 x), Emre xx, İbrahim xx (Milinkovic dk. 46 x), Mehmet xx Yedekler: Ekrem, Furkan, Mevlüt, Cemali Teknik Direktör: Fuat Çapa Goller: Uygar Zeybek (dk. 20), İbrahim (dk. 44) (İstanbulspor), Erdal (dk. 77) (Eskişehirspor) Kırmızı kart: Issah (dk. 82) (Eskişehirspor) Sarı kartlar: Berkay, Milinkovic (Eskişehirspor) Wellington, Cajic, Alperen, Muhammed Enes (İstanbulspor)
(İHA)