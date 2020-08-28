SPOR Tamer Tuna: Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız
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SPOR Tamer Tuna: Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız

Tamer Tuna: Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyızTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Eksik bölgelerimizin farkındayız ve yeni transferler olacak.

28.08.2020 17:20 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:30

Tamer Tuna: Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Eksik bölgelerimizin farkındayız ve yeni transferler olacak. Savunmada oyuncu sayısında eksiğimiz var. Yeni transferlerimizin yanı sıra altyapımızdan oyuncular dahil ettik. Gençlerin de şans bulacağı bir sezon olacak. Transferin her dönem takip edilmesi gereken bir çalışma olduğunu biliyoruz. Acele etmiyoruz, sabırlıyız" dedi.

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, yeni sezon hazırlıkları, bu sezonun maç takvimi ve İstanbul'da düzenlenecek The Land Of Legends Cup turnuvası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine Antalya'da başlayıp Afyonkarahisar'da devam eden ve yine Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürülen hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulunarak başlayan Tuna, "Oyuncularımızın geçen sezon bıraktığımız yerden buraya dönüşlerinin, fiziksel ve psikolojik durumlarının nasıl olacağı önemliydi. Antalya'daki ilk günlerimiz o tespitle geçti. Afyonkarahisar'da çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Oyuncularımızın bıraktığımız yerden çok az alt seviyede olduğunu gördük ve bu bizim için avantaj oldu. İstediğimiz seviyeye gelmek, oyunumuzu ve oyuncuların gelişimini tamamlamak için zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Oynayacağımız hazırlık maçları ile de lige iyi girmek istiyoruz. Geçen sezon yaşadığımız maç dönemleri ve oyuncuların oynadıkları maç sayıları anlamında hiçbir sezon yaşanmayan bir sezonu geride bıraktık. Bu sene ise aynı periyodun tam tersi olarak bir takvim yaşayacağız. 42 maç haftası yaşayacak ve 40 lig maçı oynayacak olmamız, oyuncuların daha önce hiç karşılaşmadığı bir durum" dedi.

"40 MAÇI HİÇBİR OYUNCU OYNAYAMAZ"

Geçen sene 20 maç ve üzerinde forma giyen sadece 5 oyuncularının olduğunu hatırlatan Tamer Tuna, "Bu sezon görev dağılımı anlamında çok fazla oyuncuya şans verilecek olsa da istikrar anlamında sorun yaşanabilir. Takımları en çok zorlayacak olan durum budur. 40 maçı hiçbir oyuncumuzun oynayamayacağını öngörüp, sakatlık ve cezalıları da varsayarak mevcut durumumuzla ilgili tespitlerde bulunuyoruz. Hazırlık aşamamızı bu durumun teşhis ve tedavisi için değerlendiriyoruz" diye konuştu.

FİKSTÜR DEĞERLENDİRMESİ

Fikstürde maç sırası yerine takvimi değerlendirmenin daha doğru olacağını belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Sıkışık bir maç trafiğimiz olacak. Bu durum ligdeki tüm takımlar için geçerli. Hazırlanamamış olmak, transferlerin tamamlanamamış olması çok değişkenlikler getirecektir. Hem oyun hem oyuncu hem de genç oyuncularımızın takımımıza katkılarını düşünürsek bu sezonun çok verimli olacağını öngörebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE SABIRLIYIZ"

"Eksik bölgelerimizin farkındayız ve yeni transferler olacak" diye sözlerini sürdüren Tamer Tuna, şunları kaydetti:

"Savunmada oyuncu sayısında eksiğimiz var. Yeni transferlerimizin yanı sıra altyapımızdan oyuncular dahil ettik. Gençlerin de şans bulacağı bir sezon olacak. Transferin her dönem takip edilmesi gereken bir çalışma olduğunu biliyoruz. Acele etmiyoruz, sabırlıyız. Tabii ki gelen oyuncu sayısı giden oyuncu sayısının altında ama kadro yetersizliğimiz yok. Gelecek olan oyuncularımızla birlikte sezona iyi bir başlangıç yapacağımızı, fikstürün ilk 7-8 haftasında istediğimiz seviyeye geleceğimize inanıyoruz."

"ÇOK DEĞERLİ BİR TURNUVA OLACAK"

31 Ağustos'ta oynanacak Fenerbahçe maçı ile başlayacak olan The Land of Legends Cup turnuvası için de görüşlerini açıklayan Tamer Tuna, şöyle dedi:

"İyi bir turnuva olacak. Ligin başlamasına iki hafta kala iki hazırlık maçı yapacak olmamız kendimizi görmemizi ve eksiklerimizi fark etmemizi sağlayacak. Umarız bizim adımıza sakatlıksız bir süreç olur. Çok değerli bir turnuva olacak. Oyun ve motivasyon anlamında bize çok faydalı olacağını düşünüyorum."

SPOR Tamer Tuna: Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız

Kaynak: DHA

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