SPOR Sporda 2021 yılının en iyileri ödüllendirildi

Sporda 2021 yılının en iyileri ödüllendirildi

Ata Spor Kulübü, başarı sağlayan sporcu, antrenör, yönetici ve basın mensuplarına plaketlerini verdi

Demirören Grubu'na 4 ödül

Sait Babaoğlu: Ata Spor Kulübü'nde artık dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştiriyoruz

Ahmet Murat Bülbül : Sıkıntılı günlerde bizimle birlikte oldunuz

Cavit Ganiç: Katkı sunan herkese çok teşekkür ederiz

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, (DHA) - Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ve geleneksel hale gelen "Sporun Enleri 2021" töreninde ödüller sahiplerini buldu.

Renaissance Polat İstanbul Hotel'de düzenlenen törende 2021 yılı içerisinde Türk sporuna katkı sağlayanlar, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular, antrenörler ve yöneticilere ödülleri verildi. Törende spor müsabakalarında görev alan basın mensupları da unutulmadı.

Düzenlenen törene Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, teknik direktör Yılmaz Vural, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ekrem Şirin, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avşar, Mehmet Akif Şener, İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kubat, Kanada eski Büyükelçisi Ali Rıza Çolak ve çok sayıda davetli katıldı.

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolcu Uğurcan Çakır, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda para masa tenisi branşında altın madalyanın sahibi olan Abdullah Öztürk ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu törene video mesaj göndererek katılım sağladı ve teşekkür etti.

"Yılın Spor İnsanı" ödülü; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun olurken, Yılın Futbol Takımı ödülü; Beşiktaş Kulübü'ne, Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı ödülü; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, Yılın Teknik Direktörü ödülü; Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya, Yılın En İyi Futbolcusu ödülü; Uğurcan Çakır'a, Yılın Yıldızı Parlayan Futbolcusu ödülü; Muhammed Kerem Aktürkoğlu'na, Yılın Türk Futboluna Katkı ödülü; Yılmaz Vural'a, Yılın Fair-Play ödülü; gole giderken rakibinin yerde yattığını görünce topu taca atan Erhan Çelenk'e verildi.

DEMİRÖREN GRUBU'NA 4 ÖDÜL

Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ödül töreninde Demirören Grubu'na 4 ödül verildi. "Şanlıurfalı minik hentbolcu Merve Akpınar: Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" haberiyle Yılın En İyi Spor Haberi ödülü Demirören Haber Ajansı'ndan (DHA) Nesrin Aydın Yaldız'ın olurken, Yılın En İyi Muhabiri ödülü Demirören Haber Ajansı'ndan (DHA) Serhan Türk'e, Yılın En İyi Spor Gazetesi ödülü Fanatik Gazetesi'ne, Yılın En iyi Foto Muhabiri ödülü Fanatik Gazetesi'nden Murat Akbaş'a takdim edildi.

SAİT BABAOĞLU: ATA SPOR KULÜBÜ'NDE ARTIK DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLARI YETİŞTİRİYORUZ

Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, yaptığı açılış konuşmasında "Ata Spor Kulübü'nde artık dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştiriyoruz. Gelinen nokta bu. 3 yıl önce başlattığımız bu organizasyonda En'e gidenlere de katkı sunalım, En'i değil giden yoldaki insanları da değerlendirelim istedik. Başta Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu'na ve katkı sunan herkese teşekkür ederim" dedi.

AHMET MURAT BÜLBÜL: SIKINTILI GÜNLERDE BİZİMLE BİRLİKTE OLDUNUZ

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, "Bu sıkıntılı günlerden geçen dünyada buraya gelip bizlerle birlikte oldunuz. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

CAVİT GANİÇ: KATKI SUNAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç ise "Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği organizasyona hepiniz hoş geldiniz. Katkı sunan herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Bakırköy Belediyesi'nin desteklediği "Sporun Enleri 2021" töreninde ödüle layık görülen isimler şu şekilde:

"2021 YILI SPOR İNSANI ÖDÜLÜ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

"2021 YILI FUTBOL TAKIMI ÖDÜLÜ"

Beşiktaş Jimnastik Kulübü

"2021 YILI EN BAŞARILI KULÜP BAŞKANI ÖDÜLÜ"

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

"2021 YILI TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖDÜLÜ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

"2021 YILI EN İYİ FUTBOLCU ÖDÜLÜ"

Uğurcan Çakır

"2021 YILI YILDIZI PARLAYAN FUTBOLCU ÖDÜLÜ"

Muhammed Kerem Aktürkoğlu

"2021 YILI TÜRK FUTBOLUNA KATKI ÖDÜLÜ"

Yılmaz Vural

"2021 YILI FAİR-PLAY ÖDÜLÜ"

Erhan Çelenk

"2021 YILI EN İYİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI ÖDÜLÜ"

VakıfBank Spor Kulübü

"2021 YILI EN İYİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI ÖDÜLÜ"

Halkbank Erkek Voleybol Takımı

"2021 YILI YILIN EN İYİ SPOR KULÜBÜ ÖDÜLÜ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

"2021 YILI EN İYİ VOLEYBOLCU ÖDÜLÜ"

Eda Erdem

"2021 YILI EN İYİ ERKEK SPORCU ÖDÜLÜ"

Mete Gazoz

"2021 YILI EN İYİ KADIN SPORCU ÖDÜLÜ"

Busenaz Sürmeneli

"2021 YILI YILDIZI PARLAYAN SPORCU ÖDÜLÜ"

Emre Sakçı

"2021 YILI YILDIZI PARLAYAN SPORCU ÖDÜLÜ"

Toprak Razgatlıoğlu

"2021 YILI YILDIZI PARLAYAN SPORCU ÖDÜLÜ"

Ayşe Begüm Onbaşı

"2021 YILI YILDIZI PARLAYAN SPORCU ÖDÜLÜ"

Buse Naz Çakıroğlu

"2021 YILI PROFESYONEL BOKSTA YILIN EN İYİ SPORCU ÖDÜLÜ"

Serdar Avcı (Universal Boxing Organization UBO altın ve WBC Asya kıtası gümüş kemer sahibi)

"2021 YILI SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ÖDÜLÜ"

Mardin 2.Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi/ Marmara Üniversitesi Eskar Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu

"2021 YILI SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ÖDÜLÜ"

Sağlık Çalışanları İçin Rusya'dan Türkiye'ye Yüzme Projesi/ Kürşad Tüzmen

"2021 YILI BASKETBOL TAKIMI ÖDÜLÜ ve 2021 YILI BASKETBOL KOÇU ÖDÜLÜ"

Anadolu Efes Spor Kulübü/ Ergin Ataman

"2021 YILI BASKETBOLDA KARIYER ÖDÜLÜ'

Bahar Çağlar Ökten

'2021 YILI EN İYİ SU SPORLARI SPORCU ÖDÜLÜ ve 2021 YILI SU SPORLARI ANTRENÖRÜ ÖDÜLÜ'

Derin Toparlak/ Canberk Babaoğlu

'2021 YILI YÜKSELİŞ YAPAN FEDERASYON ÖDÜLÜ'

Türkiye Yüzme Federasyonu

"2021 YILI DOĞAYA DUYARLI SPORCU ÖDÜLÜ"

Birgül Erken

"2021 YILI SPOR YÖNETİCİSİ ÖDÜLÜ"

Erdem Aslanoğlu

"2021 YILI TÜRK SPORUNA KATKI ÖDÜLÜ"

Recep Korkut

"2021 YILI JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ"

İbrahim Yavuz

Kenan Nuhut

Rafael Ağayev

Deniz Kayadelen

Zehra Elibol

Adem Süleymanoğlu

2.23 Event ve Organizasyon Şirketi

Arif Kızılyalın - Cumhuriyet Gazetesi

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"2021 YILI EN İYİ SPOR GAZETESİ ÖDÜLÜ"

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"2021 YILI EN İYİ SPOR SAYFASI ÖDÜLÜ"

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"2021 YILI AMATÖR SPORDA FARKINDALIK YARATAN EN İYİ TV PROGRAMI VE YAPIMCISI ÖDÜLÜ"

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