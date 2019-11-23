Spor şampiyonların şampiyonası kemer'de başladı
Haberler » Güncel » Spor şampiyonların şampiyonası kemer'de başladı - Haber

Spor şampiyonların şampiyonası kemer'de başladı

SPOR Şampiyonların şampiyonası Kemer'de başladıLevent YENİGÜN KEMER (Antalya) (DHA) - 2019 Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

23.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:09
Spor şampiyonların şampiyonası kemer'de başladı

SPOR Şampiyonların şampiyonası 'de başladı

Levent YENİGÜN KEMER () () - 2019 Satranç Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 54'üncüsü düzenlenen 2019 Türkiye Satranç Şampiyonası, bu yıl Nevzat Süer anısına Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'ndeki bir otelde 11 sporcunun katılımıyla başladı. Son 10 yılın en zorlu şampiyonası olarak görülen organizasyona, Grand Masterlar (GM) Vahap Şanal, Mustafa Yılmaz, Kıvanç Haznedaroğlu, International Masterlar (IM) Deniz Özen, Can Alp Cansun, Cem Kaan Görkerkan, Ege Köksal, Mert Yılmazyerli, FIDE Ustası (FM) Kayra Kamer, Volkan Sevgi ve CM Atilla Köksal Yüksel mücadele ediyor.

3 Aralık tarihinde son bulacak yarışmaya katılması beklenen geçen yılın şampiyonu International Master Cemil Gülbaş dün otele giriş yapmasına rağmen dedesinin vefatı üzerine şampiyonadan ayrılmak zorunda kaldı. Şampiyona saygı duruşunda bulunulması ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Şampiyonanın açılış konuşmasını turnuvanın destekleyicisi Güriş Holding Turizm Koordinatörü ve Mirage Park Otel Genel Müdürü Fikret Demirtürk ile TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş yaptı.

Fikret Demirtürk, turnuvayı 'şampiyonların şampiyonası' olarak adlandırırken, Sokaklarda top oynayan, basketbol oynayan, voleybol oynayan gençleri bu turnuvalar vasıtasıyla satrancın cazibesiyle bir araya getirerek, düşünen, daha stratejik düşünmeyi öğrenebilen gençler haline getirebilmek için çaba sarf eden bu dalına katkılarından dolayı Türkiye Satranç Federasyonu'na teşekkür ediyorum dedi.

Aşkın Keleş de şunları söyledi 2019 Türkiye Satranç Şampiyonası bu sene uluslararası büyük ustamız Nevzat Süer anısına yapılıyor biliyorsunuz. Çok değerli bir sporcuydu o da. Biz bundan 3-4 sene öncesinde her şampiyonaya artık satranca değer katmış bir takım isimlerin anılmasıyla birlikte yeni nesillere bunları hatırlatıyoruz. Bunlar unutulmaması gereken isimler. Bu sene 12 kişiyle başlayacağımız bir şampiyona vardı aslında ama uluslararası ustamız, geçen senenin de şampiyonu dedesini kaybetti biliyorsunuz. Ona da buradan başsağlığı dileyelim. Bu şampiyonada 11 sporcumuzun büyük mücadeleler vereceği ve bunları da bizim uluslararası ustamız Can Arduman'ın yine bütün Türkiye'ye hatta bütün dünyaya çok güzel analizlerle herkese bu şampiyonayı seyrettireceğine inanıyorum. Ben de hepinize güçlü hamleler diliyorum. Hepinize başarılar ve şampiyonamızı başlatıyoruz.

Şampiyona TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş ve Fikret Demirtürk'ün hamleleriyle başladı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Spor şampiyonların şampiyonası kemer'de başladı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Güncel Haberleri
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
19:18 Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Ahıska Türklerine sağlık ve gıda yardımı
19:16 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan "ÇED Yönetmeliği'nde değişiklik" açıklaması
19:13 Yahudiler "Sare Bayramı" nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenledi - EL
19:10 Rusya'nın İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 kişi ölü
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:14 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
17:03 Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi