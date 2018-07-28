Spor Salonlarında 'Dna' Dönemi

Fitness ve vücut geliştirme sporu yapanların mutlaka profesyonel eğitmenlerle birlikte çalışması gerektiğini ifade eden Taş, kendilerinin 'Genetic Passport' adı verilen sistemle çalıştıklarını vurguladı. Taş, sistem sayesinde kişiden alınan tükürük örneğinden elde edinilen DNA numunesi ile kişinin kas, sinir, iskelet ve kardiyovasküler sistem özellikleri belirlediklerini ve buna göre bir çalışma programı uyguladıklarını söyledi. Sistemi 2 yıldır kullandıklarını ve yapılan testler sayesinde kişiye doğru ve sağlıklı bir çalışma programı çıkardıklarını ifade eden Eşref Taş şunları söyledi:

LABORATUVARDA TEST EDİLİYOR

"Genetic Passport sistemi ülkemiz sporu ve sağlığı açısından ciddi bir buluş. İnsan doğduğu andan itibaren bu testi yapmak mümkün. Alınan tükürük örneğinden elde edinilen DNA numunesi ile kişinin kas, sinir, iskelet ve kardiyovasküler sistem özelliklerini belirliyoruz ve sportif performans kapasitesini çıkarabiliyoruz. Kişinin, hangi spor branşlarda spor yapıp yapmayacağı, hangi koşullarda başarılı olacağı, hangi spor branşlarında olimpik veya profesyonel seviyede başarılar elde edebileceği gibi bir çok soruya yanıt alabilmek mümkün. Sağlık açısından da bakarsak, her seviyedeki sporcu, maksimum performansa ulaşması için genetik yapısına en uygun antrenman tekniklerini ve beslenme programlarını düzenleyebilir. Sporculardan aldığımız örnekleri laboratuvar ortamında teste tabi tutup, onlara güvenli bir yol haritası çıkarıyorum. Hem kişiyi genetik yapısına göre doğru beslenme ve doğru antrenman süre ve tekniklerine göre yönlendirmiş oluyoruz, hem de en kısa sürede sonuca gidiyoruz."