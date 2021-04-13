Spor salonları kapalı mı? 2021 spor salonları açık mı, saat kaça kadar açık? Spor salonları çalışma saatleri

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yeniden uygulanacak olan yasaklar, Ramazan'da spor salonları kapanacak mı, Spor salonları kapalı mı? 2021 spor salonları açık mı, saat kaça kadar açık? Soruları günceme geldi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, spor salonları açık mı, saat kaça kadar açık? Spor salonları çalışma saatleri

Koronavirüs salgınıyla mücadelede artan vaka sayılarının ardından yeni kısıtlamalar getirileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara duyurulmuştu. Ramazan ayıyla birlikte uygulanacak olan yasaklar, Ramazan'da spor salonları kapanacak mı sorusuyla da araştırılmaya başladı. Uzun süredir faaliyet göstermeye devam eden spor tesislerinin akıbeti merak konusu.

SPOR SALONLARI KAPALIMI?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgede pek çok işletme yer alıyor ancak spor salonları bu kapsamda yer almıyor. Bu nedenle vatandaşlar spor salonlarının hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bazı spor salonları ise özel isteğe bağlı olarak kapalı olabiliyor ancak genelgede yer alan bir kısıtlama bulunmuyor. Spor salonları faaliyetlerine devam ederken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ise bu süreçte faaliyetlerine ara vermiş durumda. Fakat Ramazan'da spor salonlarının kapanacağına dair bir açıklama yapılmadı.

SPOR SALONLARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Spor salonları koronavirüs önlemleri kapsamında, hijyen kuralarına uygun olarak faaliyet göstermekte. Yoğunluğun yaşandığı spor salonlarında farklı saatlerde hizmet verilmektedir. Bazı spor salonları 07.00'da kullanıma açıktır. Spor salonları koronavirüs ile mücadele kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu sebeple gideceğiniz spor ile salonu ile iletişime geçerek uygun saati öğrenebilirsiniz.

Spor salonları koronavirüs kapsamında maske ve hijyen kuralları dahilinde faaliyet göstermekte.

Spor salonları akşam saat 23:00'e kadar açık durumda bulunmaktadır. Genel olarak çalışma saatleri bu çerçevededir. Fakat pandeminin yayılması ile birçok il kırmızı yani riskli bölge olmuştur. Sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başlamaktadır. Bu nedenle bulunduğunuz ilin risk rengine bakınız ve spor salonundan bilgi alınız.

SPOR SALONLARI HAFTA SONU KAPALIMI?

Spor salonları bahsettiğimiz üzere sadece hafta içi değil aynı zamanda da Cumartesi ve Pazar günleri yani hafta sonu da hizmet vermektedir. İllere göre ve kayıtlı olduğunuz spor salonuna göre verilen hizmet değişmektedir. Bilgi alınız.

SPOR SALONLARI BAYRAMDA KAPALIMI?

Spor salonları Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda bayramın ilk 2 günü kapalıdır. Ancak diğer günlerinde hizmet vermeye devam etmektedir. Harici olarak 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde ise açıktır.

Spor salonları salgın dönemine yönelik tedbirlerle faaliyetlerini sürdürüyor Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, "Bütün tedbirlerimizi aldık. Halkımız güven ve huzur içerisinde spor salonlarına gelip sporlarını yapabilirler." dedi. Tedbirleri her zaman en önce uygulayan kuruluş olduklarını savunan Nihat Güler, "15 Mart'tan itibaren tüm Türkiye'de HES kodu uygulamasına geçildi.

Biz aylar öncesinden bu kod uygulamasını başlatmıştık. Vatandaşlarımıza spor yapmaları için her türlü imkanı sağladık. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerek, hareketsizlik pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. İnsanlar hareket etmediği için obezite, kemik ve kas erimesi, duruş bozukluğu olabiliyor.

Herkesi en yakın spor salonuna gitmeye, hareket etmeye, spor yapmaya, vücutlarını ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Çalışma saatleri uzamazsa iş yapma şansımız tamamen bitmiş olacak" Spor sayesinde toplumun daha fazla hareket etmesini sağlamaları gerektiğini belirten Nihat Güler, "Önümüzde Ramazan ayı var. Çalışma saatlerimiz kısıtlı. Spor yapmak, hareket etmek isteyen vatandaşlarımız spor yapamıyor. Ramazan ayında akşam ezanı saat 20.30 gibi okunacak. Kapanış saatlerinin 22.30 veya 23.00 gibi olması için çağrıda bulunuyoruz. Çalışma saatleri uzamazsa iş yapma şansımız tamamen bitmiş olacak. Buna benzer birçok sektör zora girecek." şeklinde konuştu.