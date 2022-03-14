SPOR Onur Gözbaşı Toparlanıp iyi skorlar alacağız

İlyas KAPLANKAYSERİ, (DHA) ? YUKATEL Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, 3-2'lik sonuçla kaybettikleri İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, Hedeflerimizi belirledik. Şu aşamada daha fazla konuşmak istemiyorum. Toparlanıp iyi skorlar alacağız dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Yukatel Kayserispor 3-2'lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Yukatel Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, İki haftadır kaybettiğimiz puanlardan üzgünüz. Ligin güçlü takımlarıyla maç yapıyoruz. Skor üstünlüğünü yakalıyoruz. Bununla beraber maçın sonunu getiremiyoruz. Bunu teknik heyetimizle değerlendireceğiz. Bunu nasıl aşabiliriz Bunun yollarını arıyoruz. Takımımızın arkasındayız. Tekrar toparlayıp yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde Türkiye Kupası'nda yarı final maçı var, diğer taraftan lig devam ediyor. Güçlü takımlar karşısında skor üstünlüğünü yakalıyoruz. Gol şansları geliyor onu da değerlendirememeyi şansızlık olarak değerlendiriyorum. Bunu mutlaka teknik heyetimizle konuşup değerlendireceğiz. Hedeflerimizi belirledik. Ligde ne kadar yukarıda olursak herkes için o kadar iyi olacak. Şu aşamada daha fazla konuşmak istemiyorum. Toparlanıp iyi skorlar alacağız diye konuştu.

FATİH ÖZGÖKÇEN KENDİMİZE HEDEF BELİRLEDİK

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ise, Güzel bir oyun sergileyen bir takımız. Bir süre oyundan koptuğumuz zaman oldu ama Konyaspor özellikle ikinci yarı o güzel oyununu sergiledi. Yolumuzda ileriyoruz. Kendimize hedef belirledik. İnşallah o hedefe ulaşıncaya kadar durmak yok, çalışacağız. 9 Hafta sonunda da o hedefe ulaşacağımızı ümit ediyorum. Bu arada Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı nezninde yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için başarılar diliyorum açıklamasında bulundu.