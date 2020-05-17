SPOR Milli satranççılardan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajları
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SPOR Milli satranççılardan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajları

SPOR Milli satranççılardan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajlarıANKARA,(DHA)Milli satranççılar Işık Can, Arda Çamlar, Handenur Şahin, Ediz Gürel ve Arda Mert Koçu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

SPOR Milli satranççılardan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajları
17.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:36

SPOR Milli satranççılardan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajları

ANKARA,(DHA)

Milli satranççılar Işık Can, Arda Çamlar, Handenur Şahin, Ediz Gürel ve Arda Mert Koçu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Koronavirüs nedeniyle iptal edilen şampiyonalar sonucu evde online yarışmalara katılan milli satranççılar DHA aracılığıyla 19 Mayıs için kutlama mesajı paylaştı.

Milli satranççı Işık Can, evinde çektiği video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı şu ifadelerle kutladı

19 Mayıs'ta Atatürk, Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Milli mücadele sırasında ülkeyi geliştirecek ve yenilikçi fikirler üretecek kişilerin biz gençler olduğunu görmüş ve bu yüzden 19 Mayıs'ı Gençlik ve Spor Bayramı ilan etmiştir. Ben de tüm gençlerin Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum ve ülkemizi bilimde, sanatta ve sporda en iyi yerlere getireceğimize inanıyorum.

ARDA ÇAMLAR 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

2019 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan milli satranççı Arda Çamlar ise, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı şu ifadelerle kutladı

19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

HANDENUR ŞAHİN UMARIM DIŞARIDA BİRLİKTE GEÇİRECEĞİMİZ NİCE BAYRAMLAR KUTLARIZ

Bedensel engelli olan milli satranççı Handenur Şahin de, koronavirüs nedeniyle bu yıl evde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için, Atatürk'ün bizlere armağan etmiş olduğu bu güzel bayramı spora gönül vermiş bir genç olarak geçirmenin gururunu yaşıyorum. Ülkemize her alanda başarılar getirmek için her alanda çalışıyoruz. Umarım dışarıda hep birlikte geçirebileceğimiz nice bayramlar kutlarız. Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun sözlerine yer verdi.

EDİZ GÜREL 19 MAYIS ATAMIZIN AYAK İZLERİNİ TAKİP ETMEKTİR

Kendi yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan milli satranççı Ediz Gürel ise, evinde çektiği video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Başarılı sporcu kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde 'birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' sözleriyle biz gençlere bırakılan en önemli görevdir 19 Mayıs. 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'na sığdırılan egemenlik ve bağımsızlık heyecanının Samsun'da yakılan meşalesidir 19 Mayıs. 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Atamızın ayak izlerini takip etmektir 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

ARDA MERT KOÇU 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ HEPİMİZE KUTLU OLSUN

Milli satranççı Arda Mert Koçu da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı şu ifadelerle kutladı

Yer yok olumsuzluğa, karamsarlık en büyük düşmanımız. Engelleri bir hamlede aşıp karanlıkları aydınlatırız. Çünkü biz Atatürk'ün çocuklarıyız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız hepimize kutlu olsun.

SPOR Milli satranççılardan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajları

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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