08.08.2019 15:50

SPOR MHK Başkanı Zekeriya Alp Eski futbolcuların hakemliğe kazandırılması için çalışmalarımıza başladık

Teknolojik gelişmelerden futbol da nasibi almaktadır

VAR kullanımında yapılan hatalar, gözlemciler tarafından rapora yansıtılacak

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ İSTANBUL,(DHA) -

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri devam ediyor. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyona TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Ulusal Başkanı Şenes Erzik, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve hakemler katıldı.

Düzenlenen semineri TFF Yönetim Kurulu ile duayen hakemlerden Doğan Babacan adına düzenlediklerini kaydeden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Doğan Babacan, Türk futboluna üst düzeyde hizmet etmiş, hakemliği gelişmesine de katkılarda bulunmuş, dünya kupasında maç yönetmiş ilk hakemimizdir. 4 Temmuz'da görevimize başladık. Türk futboluna uzun yıllardır hizmet eden Nihat Özdemir'e hakem camiasına hizmet etme şansı verdiği için teşekkür ederiz. Bu ayrıcalığın farkındayız. Çalışmalarımıza başladık. Terfi kurslarına yaparak klasmanları belirledik. Üst klasman hakem kampını VAR ile ilgili çalışmalarla Riva'da gerçekleştirdik. Hakemler atletik testinde başarılı oldu ve sevincimizi onlarla paylaştık. MHK talimatıyla il ve bölgesel hakem kurullarımızı yeniden atadık dedi.

TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN FUTBOL DA NASİBİ ALMAKTADIR

Hakemliğin meslek olmak yolunda ilerlediğine dikkat çeken Alp, Hakemlik, deneyim arttıkça başarının arttığı bir uğraştır. MHK'ya burada çok büyük görev düşmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hakem ve gözlemcilerin de görevlerini en doğru şekilde yapmalarını, adil ve dürüst başarılı yönetimler göstermelerini bekliyoruz. Teknolojik gelişmelerden futbol da nasibi almaktadır. Gol çizgisi teknolojisi ve VAR sistemi bunların çarpıcı olanlarıdır. Geçen sezon VAR uygulamalarında bazı yanlışların olduğu bir gerçektir. Hakemlerimiz kolaya kaçarak nasıl olsa VAR, var diye sorumluluk almaktan kaçtıkları olmuştur. Bu sorumluluğun herhangi tereddüde yer vermeden yerine getirilmesi gerekmektedir şeklinde konuştu.

VAR KULLANIMINDA YAPILAN HATALAR, GÖZLEMCİLER TARAFINDAN RAPORA YANSITILACAK

VAR kullanımında yapılan hatalarında raporlarda yer alacağını ifade eden Alp, Geçen sezon uygulanmaya başlayan gözlemci raporu da geliştirilerek devam edecektir. VAR kullanımında yapılan hatalar, gözlemciler tarafından rapora yansıtılacaktır. TFF'nin hukuk kurulu ve temsilciler kurulu başkanıyla saha içi ve koridorların tam kontrol altında tutulması, hakemlerin yaşadıklarının tam olarak raporlarına yazmalarını bekliyoruz diye konuştu.

ESKİ FUTBOLCULARIN HAKEMLİĞE KAZANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK

Alt liglerdeki hakemlerin de sürekli takip edileceğini belirten Alp, Scout ekibiyle alt liglerdeki hakemleri izleteceğiz. Bu çalışmadan çok umutluyuz. Eski futbolcuların hakemliğe kazandırılması için çalışmalarımıza başladık. Futbol ailesinin sorunları tüm paydaşlarca bilinmektedir. Bu sorunların çözümlerinin sadece hakemlerin sahada doğru karar vermeleriyle sağlanamayacağı da ortadadır. Tüm paydaşların kurallar çerçevesinde birbirleriyle yardımlaşmaları çözüm için en önemli anahtardır. Hakem camiası olarak üstümüze düşeni yerine getireceğiz. Her iş eleştirilebilir. Ancak hakaret boyutlarına ulaşmaması gerekir. Özellikle medyadan yapıcı ve yol gösterici eleştiriler beklemekteyiz. MHK olarak dileğimiz, futbolun içindeki herkesin bu oyundan keyif almasıdır. Futbolun tüm paydaşlarına yeni sezonda başarılar dileriz ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA