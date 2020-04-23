SPOR İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan 23 Nisan'a özel video
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SPOR İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan 23 Nisan'a özel video

SPOR İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan 23 Nisan'a özel videoİZMİR, (DHA) - İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladığı özel bir videoyla kutladı.

23.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:00
SPOR İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan 23 Nisan'a özel video

SPOR İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan 23 Nisan'a özel video

İZMİR, (DHA) - İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladığı özel bir videoyla kutladı. İzmir BŞB'nin videosunda kulüp bünyesindeki sporcu çocuklar yer aldı. Dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkamayıp bayramı ilk kez evlerinde kutlayan çocuklar, videoda tek tek cümleleri okuyup, Tanıdınız mı beni, deniz kenarındaki küçük kızım ben, salıncakta sallanan, pür dikkat Atamı dinleyen çocuğum ben. Tanıdınız mı beni, 100 yaşında bir çocuğum, 23 Nisan 1920'de doğdum. Kara tahta önünde ders dinleyen o küçük kızım ben. Şapka devriminde en önde yürüyen, kıvılcım gibi gidip volkan olarak geri dönen, Sadi, Ulvi, Ekrem'im ben. Kıyafet Devrimi, Harf Devrimi, Soyadı Kanunu'yum ben. Sakarya'yım ben, Çanakkale, top mermisin sırtında taşıyan Seyit Onbaşı, Bandırma Vapuru'ndaki İspail Kaptan, Kazım, Salih, Kılıç Ali, destan yazan Halide'yim. Türkiye benim adım. Edirne'den Ardahan'a, Sinop'tan Hatay'a, Muğla'dan Artvin'e, İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya, Aydın, Bolu, Erzurum'um, cumhuriyetim ben. Bağımsız, egemen, ilkeli, hür, Ata'nın en yakınındaki çocuğum ben. İşte o 100 yaşındaki çocuğum ben. Tanıdınız değil mi, yaşasın 23 Nisan mesajını verdi.

SPOR İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan 23 Nisan'a özel video

Kaynak: DHA

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