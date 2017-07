Spor İçin Süpürüyorlar

Güç kadar zeka ve denge gerektiren, ayrıca insanda yerleri süpürüyormuş hissi uyandıran curling sporuna Türkiye'de her geçen gün ilgi artıyor. Birçok gencin hayat tarzı curligle değişirken bu spora gönül veren öğrenciler Erzurum'da gelişim kampına gidi.



Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da Curling Gelişim Kampı başlatıldı. Türkiye'nin birçok ilinden bu spora gönül veren öğrenciler kampa katıldı.



"Spor için süpürüyorlar"



Erzurum Curling Arena Buz Salonunda antrenman yapan sporculardan, başarılı olanlar ileriki günlerde ulusal ve uluslararası turnuvalara katılabilecek sporcu alt yapısında yer alacaklar.



Buz satrancı olarak ta adı telaffuz edilen ve ayrıca insanda yerleri süpürüyormuş hissi uyandıran curling sporuna Türkiye'de her geçen gün ilginin arttığını belirten Curling A Milli Takım sporcusu Bilal Ömer Çakır, "Türkiye Curling Federasyonu tarafından Yaz Dönemi Curling Gelişim Kampı Erzurum'da başlatıldı. Kamptaki amaç: Türkiye genelinde curling sporunun geliştirilmesi ve tanınmasını sağlamak ve federasyonumuzca düzenlenecek özel ve resmi turnuvalara katılacak kulüp ve sporcuları teşvik etmek. Curling branşına yetenekli sporcuları tespit ederek, ulusal ve uluslararası turnuvalara katılabilecek sporcu alt yapısını oluşturmak. Kampımız Türkiye'de faaliyet gösteren curling branşı olan tüm kulüpleri kapsıyor. 01 - 07 Temmuz 2017 tarihleri arasında Erzurum Curling Arena Buz Salonunda antrenmanlarımız gerçekleşiyor. Eğitimler antrenör belgesi olan ve federasyon tarafından görevlendirilen antrenörlerimiz tarafından veriliyor. Bu kampın öncelikli amacı Erzurum ili dışında curling ile yeni tanışan sporcuların teşvik edilmesidir. Kamp süresi içerisinde hem teorik hem de pratik bilgiler verilecektir. Kampın son günlerinde karma takımlar oluşturularak kısa süreli turnuvalar düzenlenerek, sporcuların turnuvalara uyum sağlaması sağlanacak." dedi.



'Bir gün herkes curlingci olacak. Curling aşktır'



İstanbul Kulüp ve Takımlar Genel Koordinatörü Şükran Kolukısa ise "Bu bir gelişim kampı. 60'a yakın sporcuyla buradayız. Sadece İstanbul değil Türkiye'nin birçok ilinden gelen takımlar, sporcularımız var. İstanbul'da curling henüz çok bilinmeyen bir spor. ve gün geçtikçe adı duyuluyor ve ilgi artıyor. Bizlerde curlingi tanıtmaya çalışıyoruz. Sıfırdan 10 tane kulüp kurduk, yaklaşık 160 civarında ferdi sporcumuz bulunmakta. Bunların arasında gerçekten yetenekli olanlar var. Curling sporuyla hayatları değişen öğrencilerimiz var. Başlarına gelen bazı olaylardan sonra umutsuzluğa kapılan curlingle tekrardan hayata tutunan sporcularımız var. Yaşama adapte olan çocuklarımız var. Bizim bir sloganımız var. 'Bir gün herkes curlingci olacak. Curling aşktır' şeklinde" diye konuştu.



"Curlingle hayatları değişti"



Erzurum'da düzenlenen kampa İstanbul'dan katılan 18 yaşındaki Senay Şevval Makina, geçirdiği trafik kazasından sonra hayata küstüğünü ancak curling sporuyla tanıştıktan sonra adeta yaşama yeniden tutunduğunu belirterek, "Trafik kazası geçirdim. Otobüs tıra çarptı. Bu kazada benim boynumdaki diskle, dalağım yırtıldı. Bu yüzden 8- 9 ay spor yapmam yasaklandı. Bu yüzden kondisyonum azaldı, psikolojim bozuldu. Daha sonra curlingle tanıştım. Curling sporu strateji, denge üzerine dayalı. Benim hayatım yeniden değişti. Hayata yeniden tutundum" dedi.



Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Melih Özer'de basketboldan curlinge geçiş yaptığını kaydederek, "Basketbol ülkemizde çok sıradan bir spor haline geldi. Curling benim için daha çekici bir hale geldi. Her geçen gün curlinge ilgi artıyor" şeklinde konuştu.



Icetanbul Buz Pisti Salonu sahibi Ayfer Özbal'da, curling sporunun aile kavramını bütünleştirdiğini, 7'den 70'e insanların bu spora merak duymaya başladıklarını söyleyerek, "Bizlerde curlinge gönül verdik. İstanbul'da bunu yaygınlaştırma peşindeyiz. Erzurum buzun marka şehri, İstanbul'da tabi bir vizyon. Bu spora ilgi çok. Biz kendi buz salonumuz açtık ama biraz destek lazım" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM