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Zinedine Zidane, Emre Belözoğlu, Trabzonspor, Hollanda, Güncel

SPOR Hollanda liginde forma giyen Görkem Sağlam Trabzonspor'da oynama hayalim var

SPOR Hollanda liginde forma giyen Görkem Sağlam Trabzonspor'da oynama hayalim varSüper Lig'den teklifler aldımHollanda'da çok sıkı önlemler alındıAvrupa kupalarında oynama hedefim olduğu için Willem'e geldimBiz Trabzonluyuz ve her yıl gidiyoruzSosa, Emre Belözoğlu, Zidane ve Davids'i...

13.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:36
SPOR Hollanda liginde forma giyen Görkem Sağlam Trabzonspor'da oynama hayalim var

SPOR Hollanda liginde forma giyen Görkem Sağlam Trabzonspor'da oynama hayalim var

Süper Lig'den teklifler aldım

Hollanda'da çok sıkı önlemler alındı

Avrupa kupalarında oynama hedefim olduğu için Willem'e geldim

Biz Trabzonluyuz ve her yıl gidiyoruz

Sosa, Emre Belözoğlu, Zidane ve Davids'i örnek alıyorum

İnşallah Türkiye forması giyerim

İbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA)

Hollanda Ligi'nde Willem'de top koşturan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Görkem Sağlam, giymeyi hayal ettiği Trabzonspor formasından, milli takıma, kariyerinden, idollerine kadar bir çok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

HOLLANDA'DA ÇOK SIKI ÖNLEMLER ALINDI

Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesinden sonra Hollanda'da kalan ve bireysel çalışmalarını evinde sürdüren Sağlam, Hollanda'da çok sıkı önlemler alındı. Marketlerin, restoranların ve kafelerin hepsi kapatıldı. Hatta dışarıya çıkma yasağı verdiler. Kulübümüz 'Hollanda'dan dışarıya çıkmanız yasak' dedi. Bu nedenle Hollanda'dayım. Antrenmanlar yapılmıyor. Bize saatler verdiler ve ormanın yanında oturuyorum, koşma antrenmanlarımı orada yapıyorum. Evde fitness aletlerim var ve onlarla antrenmanlarımı yapıyorum. Bu şekilde fit olmaya çalışıyoruz. Hepimiz için çok zor bir durum. İnşallah kısa sürede geçer ve her futbolcu sahaya döner dedi.

AVRUPA KUPALARINDA OYNAMA HEDEFİ OLDUĞU İÇİN WILLEM'E GELDİM

Alman ekibi Bochum forması ile ilk profesyonel maçını oynayan Sağlam, Aralık ayında Willem'e geldim. Öncesinde Bochum'da Bundesliga 2'de oynadım. 17 yaşında ilk profesyonel maçıma çıktım. Bochum ile de 25 maçta forma giydim. Avrupa Ligi'nde oynama hedefi olan Willem'e geldim. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim hedefim. İnşallah gösterdiğim performansı devam ettiririm. Willem ile 2 maç çıktım ve 1 de asistim vardı. Şimdi virüs için lige ara verildi, inşallah aradan sonra aynı performansı gösterebilirim şeklinde konuştu.

TRABZONSPORLUYUM VE TRABZONSPOR'DA OYNAMA HAYALİM VAR

Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Sağlam, Biz Trabzonluyuz. Annem, babam Trabzonlu. Yazın hep Trabzon'a gideriz, oraları gezeriz. Ben Trabzonsporluyum. İnşallah bir gün teklif gelirse Trabzonspor'da oynama hayalim var. Süper Lig'i de takip ediyorum. Bu sezon Trabzonspor iyi bir pozisyonda ve inşallah şampiyon olacak. Bakalım zaman ne getirecek. Hedefim bir gün Trabzonspor'da oynamak, inşallah hedefim ve hayalim gerçek olur açıklamasında bulundu.

SOSA, EMRE BELÖZOĞLU, ZIDANE VE DAVIDS'İ ÖRNEK ALIYORUM

Birçok oyuncuyu takip ederek bir şeyler öğrenmeye çalıştığını dile getiren orta saha oyuncusu, Örnek aldığım bir çok futbolcu var. Bir futbolcuya odaklanmam. Zidane'ı, Davids'i ve Emre Belözoğlu'nu takip edip örnek alıyorum. Onlar çok üst düzey futbol oynayan oyunculardı ve hala öyleler. Tabii ki Trabzonspor'da Jose Sosa'nın kalitesini herkes görüyor. Her maç olağanüstü performanslar çıkarıyor. Onlara bakarak performansımı etkili hale getirmeye çalışıyorum ifadelerini kullandı.

İNŞALLAH TÜRKİYE FORMASI GİYERİM

Almanya formasıyla çeşitli yaş gruplarında 41 kez milli takımda oynayan Sağlam, hedefinin Türkiye A Milli Takım forması olduğunu söylerken, Yüzde yüz hayalim Türkiye A Milli Takımı'nda oynamak. Bu her zaman hedefim ve hayalimdi. U15'ten U20'ye kadar Almanya Milli Takımı'nda forma giydim. Bir teklif gelmedi ama gelirse seve seve oynarım. Ülkemiz için oynamak gurur verici bir şey. İnşallah o gün gelir ve A Milli Takım formasını üzerimde taşırım şeklinde konuştu.

SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER ALDIM

Transfer dönemlerinde Süper Lig'den teklifler aldığını dile getiren 22 yaşındaki futbolcu, Her transfer döneminde Türkiye'den teklif geldi. Avrupa'da futbol oynama planımı öne aldım. Trabzonlu ve Trabzonsporluyum. Zamanı geldiğinde bir teklif gelirse seve seve oynarım. Bakalım zaman ne getirecek. Şu anda Avrupa'da kalarak kalitemi göstermek istiyorum dedi.

SPOR Hollanda liginde forma giyen Görkem Sağlam Trabzonspor'da oynama hayalim var

Kaynak: DHA

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