SPOR Göztepe'nin efsanesi Halil Kiraz'a statta veda Göztepe'nin efsanesi Halil Kiraz'a statta vedaErgin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - BÖBREK yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde dün akşam 76 yaşında hayatını kaybeden Göztepe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Halil Kiraz, son yolculuğuna yıllarca antrenman...

Göztepe'nin efsanesi Halil Kiraz'a statta veda

Ergin KARATAŞ/ İZMİR, (DHA) - BÖBREK yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde dün akşam 76 yaşında hayatını kaybeden Göztepe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Halil Kiraz, son yolculuğuna yıllarca antrenman yaptığı kulüp tesislerinin yerine inşa edilip, eski takım kaptanının adını taşıyan Gürsel Aksel Stadı'ndaki törenle uğurlandı. 'Bombacı' lakaplı efsane futbolcu için yapılan törene Başkan Mehmet Sepil, hayatta olan eski takım arkadaşları ve ailesi katıldı. Tören esnasında stat hoparlörlerinden Halil Kiraz için taraftarların yaptığı tezahüratlar verilirken skorborda efsane futbolcunun fotoğrafları yansıtıldı. Efsane futbolcunun tabutunu statta Başkan Mehmet Sepil ve Başkan Vekili Talat Papatya omuzladı. Kiraz'ın eşi Önem Kiraz, oğlu Tan ve kızı İlgi, törende ayakta durmakta güçlük çekti.

Mehmet Sepil, törende Halil Kiraz'ın herkes tarafından sevildiğini belirterek, "Çok az futbolcunun yapabildiği şeyleri bir ömre sığdırdı. Halil ağabey Göztepe'de doğdu, 15 yaşında burada, şu anda bulunduğumuz yerde futbola başladı, uzun yıllar Göztepe'ye hizmet etti. Emekli olduktan sonra da Göztepe'de kaldı. Onu bugün son yolculuğuna gönderiyoruz. Bizim için niye efsane; çünkü kendisinin ve arkadaşlarının yarattığı değerler bugün futbolumuzda, hayatımızda özlenen değerler" dedi. Halil Kiraz'ın 5-6 ay öncesine kadar Göztepe maçlarının tamamına gelmeye gayret gösterdiğini kaydeden Sepil, "O bizim için örnek. Onun değerlerinin Göztepe'ye hep yaşatmaya çalışacağız" diye konuştu.

FEVZİ ZEMZEM: RUHU ŞAD OLSUN

Halil Kiraz'ın takım arkadaşlarından Fevzi Zemzem ise 1962 yılında Göztepe'ye transfer olduğunu ve takımda çok güzel bir ortam olduğunu belirtti. Zemzem törende, "İyi ki gelmişim Göztepe'ye. Birbirimizi seven bir ekiptik. Üç büyüklerin cazip tekliflerini hepimiz reddettik. Büyük başarılar yaşadık. Göztepe'nin bundn sonra Başkan Mehmet Sepil'in öncülüğünde yükselişini sürdürmesi arkadaşım Halil Kiraz'ın ruhunu şad edecektir" şeklinde konuştu.

YÜZLER UĞURLADI

Halil Kiraz'ın cenazesi törenin adından Mithatpaşa Hamidiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedildi. Efsane futbolcunun cenaze namazına AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve yüzlerce taraftar kıldı. Halil Kiraz alkışlar, dualar ve tezahüratlarla son yolculuğuna uğurlandı.

AĞLARI DELDİ

Göztepe kariyeri antrenmanlarda top toplamaya gitmesiyle başlayan Halil Kiraz, o dönemin kalecisi Erdoğan'ın vasıtasıyla altyapıya file bekçisi olarak geldi. Halil Kiraz kaleci, efsane takımın kalecisi Ali Artuner ise santrfor olarak kariyerlerine başlarken, ardından mevkileri değişti. Sarı-kırmızılı formayı 1958-1972 yılları arasında 14 sene giyen Halil Kiraz, 2 Türkiye Kupası kazanıp şimdiki adı UEFA Avrupa Ligi olan Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale kadar yükselip bir ilki başaran kadronun en önemli isimlerinden oldu. Toplara çok sert vurduğu için, 'Bombacı' lakabı takılan Kiraz, 1967-68 sezonunda Avrupa'da İspanyol devi Atletico Madrid'e Alsancak Stadı'nda attığı penaltı golüyle ağları deldi. Göztepe'de farklı dönemlerde 3 kez teknik direktörlük de yapan Halil Kiraz, A Milli Takım formasını da terletti.

TÜM KULÜPLER BOMBACI'YI ANDI

Halil Kiraz'ın vefatı nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve tüm kulüpler başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Kasapoğlu taziye mesajında, "Türk futbolunun ve Göztepe'nin efsane isimlerinden Halil Kiraz'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. TFF'nin mesajında ise "Göztepe Kulübü'nün eski futbolcusu Halil Kiraz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar oynadığı Göztepe'nin teknik direktörlüğünü de yapan Halil Kiraz, Ümit ve Genç Milli Takım formasını giydi. Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan merhum Halil Kiraz'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Göztepe Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı. Göztepe'nin eski futbolcuları Castro, Ertuğrul Arslan, Timur Kosovalı, Remzi Acet gibi isimler de yayınladıkları mesajlarla efsaneyi unutmadı.

TARAFTAR ONA KOŞTU

Göztepe efsanesi Halil Kiraz, sarı-kırmızılı taraftarlara en son 26 Ocak'ta veda etti. Yıllardır yolunu gözledikleri Gürsel Aksel Stadı'na Süper Lig'de geçen sezon 26 Ocak'ta oynanan Beşiktaş maçıyla kavuşan taraftarlar, maç öncesi kortej yaparak stada yürüdü. Halil Kiraz'ın Göztepe'deki evinin önüne gelen binlerce taraftar, ailesiyle birlikte balkonda korteji izleyen eski futbolcuya tezahüratlarla moral verdi. Kiraz ve taraftarlar, o gün maç öncesi son kez karşılıklı tezahüratlar yaptı.

Kaynak: DHA