Spor Eskişehirspor - Birevim Elazığspor maçının ardından

Hakan TÜRKTAN ESKİŞEHİR (DHA) - Eskişehirspor'un kendi sahasında Birevim Elazığspor'u 3-1 yendiği maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ligi 2 hafta içerisinde matematiksel olarak bitirmek istediklerini söyledi.

Çapa, konuşmasında şu ifadelere yer verdi Zor bir karşılaşmaydı. Rakibimiz son iki mücadelesine göre analiz yaptığınızda tamamen kapanan, maç içinde buldukları 1-2 pozisyonu gole çevirmeye çalışan bir takım. Oyuncularımızı kutluyorum, çok disiplinli oynadılar. Önemli bir görevdi bu. Rakibin kontralarla çıkacağını biliyorduk. Duran toplarla çıkacağını biliyorduk. Kalitesi yüksek bir takıma karşı oynadık. Rakibimizden daha net pozisyonlara girdik. Ama maalesef değerlendiremedik. Çok kolay değil kapanan bir rakibe karşı oynamak gerideyken. İkinci devre yapılan değişikliklerle oyun değişti. Kanatlardan gitmemiz gerekiyordu, merkez tamamen kapalıydı. Bu değişiklikler skoru lehimize çevirdi. Oyun disiplini çok iyiydi. Bu takım geçen hafta da geriye düştükten sonra bir maç daha kazandık. Ne kadar dirençli olduğumuzu net bir şekilde gösterdi. Burada sezon başından bu yana hiçbir şekilde yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Tekrar birlik ve beraberliği yakalamamız gerektiğini ifade etmiştik. Bugün karşılığını verdiler. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Yaşananları hep birlikte yaşadık. Belki beklentilerin altında kaldık bundan önceki 4 mücadelede. Gereğinden fazla puan kaybettik. Bunların nedenlerini biz anlatamadık. Sonuca göre yorum yapılıyor. Bu gayet normal. Ama hafta içi yaşananlar ve sakatlıklar göz ardı edildi. Haksız eleştiriler oldu. Bugün çok önemli bir avantaj elde ettik kalan haftalar için. Ligi 2 hafta içerisinde matematiksel olarak bitirmemiz gerek. Bunu da başardığımızda yönetimimiz gelecek sezonun planını yavaş yavaş yapar. Galibiyet camiamıza hayırlı olsun. Oynayan oynamayan futbolcularımız birlikteliği çok güzel yakaladık.

MUSTAFA AKSU LİG BİTTİ DİYEMEYİZ

Birevim Elazığspor Sportif Direktörü Mustafa Aksu ise şöyle konuştu Ev sahibi ekiple önemli bir maç oynayacaktık. Planlamamız ilk yarı itibarıyla tuttu gibi. Ama ikinci yarı istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Ev sahibi ekip taraftar avantajını iyi kullanarak bize baskı kurdu. Duran toplardan yediğimiz iki gol ile oyundan biraz kopmuş olduk. Oyunun son bölümünde ise uzun toplarla skor bulmaya çalıştık. Orada da kaptırdığımız bir topla da maçın skoru belirlendi. Maçı kaybettik, üzgünüz. Bundan sonra kalan maçları düşünüp geleceği öyle planlayacağız. Eskişehirspor 28 puana sahip. Bizden 5 puan öndeydi. Eskişehirspor büyük bir camia. Daha önce düşündüğümüzde de biz onların bu potada olmayacağını düşünüyorduk. Bundan sonra oynayacağımız maçları bize denk takımlarla oynayacağız. Şimdi kalan 5 maçımızı da öyle düşüneceğiz. Geleceğe umutla bakacağız. Bugünden itibaren lig bitti diyemeyiz.

Kaynak: DHA