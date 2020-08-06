SPOR Ertuğrul Sağlam: Bizim sokağa atılacak bir liramız yok
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SPOR Ertuğrul Sağlam: Bizim sokağa atılacak bir liramız yok

Ertuğrul Sağlam: Bizim sokağa atılacak bir liramız yokGökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, kulübün ekonomik durumunun güçlü olması sebebiyle transferlerde astronomik beklentilerin olduğunu belirterek, 'Bizim...

06.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:11

Ertuğrul Sağlam: Bizim sokağa atılacak bir liramız yok

Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, kulübün ekonomik durumunun güçlü olması sebebiyle transferlerde astronomik beklentilerin olduğunu belirterek, 'Bizim sokağa atılacak veya herhangi bir futbolcuya boş yere verilecek bir liramız yok. Onun için hak eden futbolcuya hak ettiğini vereceğiz' dedi.

Yeni sezon hazırlıklarının 2'nci etabını da Bolu'nun Gerede ilçesinde geçiren Yılport Samsunspor, günde çift antrenman yapıyor. Sabah antrenmanında kuvvet çalışması yapan futbolcular, akşam antrenmanında ise topla çalışmalar gerçekleştiriyor. Kırmızı-beyazlı ekipte yeni transfer Vukan Savicevic, Altay'da kiralık olarak forma giyen Erhan Kartal ve Sakaryaspor'da kiralık olarak forma giyen Onur Eriş de 2'nci etap kamp çalışmalarına dahil oldu.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Sağlam, 'İkinci kamp çalışmalarımıza Erhan Kartal, Onur Eriş ve Vukan Savicevic katıldı. Altyapıdan da kaleci Altay Cephe kardeşimizi buraya çağırdık. Onlar da ikinci bölümde takımla beraber çalışmalara devam edecek. Biraz daha tempoyu artıracağız ve fiziksel anlamda daha üst seviyeye çıkmayı planlıyoruz. Bu süre içerisinde transfer çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımız Yüksel Yıldırım, başkan yardımcımız Mustafa Kemal Erkanat, genel menajerimiz Mustafa Aztopal ile birlikte hep beraber transfere yoğunlaşmış durumdayız. Her an taraftarlarımıza güzel haberler vermek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz' şeklinde konuştu.

"BİZİM SOKAĞA ATILACAK VEYA HERHANGİ BİR FUTBOLCUYA BOŞ YERE VERİLECEK BİR LİRAMIZ YOK"

Takımın ekonomik durumunun güçlü olması nedeniyle astronomik beklentilerle karşılaştıklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, 'Transferde amacımız takımımızı Süper Lig'e taşıyacak kaliteli oyuncuları kadroya katmak. Şunu herkes iyi bilsin ki bu transfer döneminde ince eleyip sık dokumamızın bir sebebi var. Buradaki esas amacımız, hem ekonomik olarak kulübümüzü fazla sıkıntıya sokmayacak oyuncuları kadromuza katmak hem de bizi önümüzdeki sezon Süper Lig'e taşıyacak kalitede oyuncuları kadromuza almaktır. Taraftarımızda da transferde 'niye geç kalındı' diye bir algı olabilir. Aslında geç kalınmadı, 40 günlük bir zamanımız var. Dolayısıyla kimsenin endişeye kapılmasına, panik içerisine girmesine gerek yok. Biz ne yaptığımızı biliyoruz ve bu konuda da çok kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Talip olduğumuz oyuncuların birçoğu üst liglerde oynayan oyuncular. Dolayısıyla bir alt ligde olmamız zaman zaman bize sıkıntı çıkartabiliyor. Bir başka söz konusu durum ki bunu da ortadan kaldırmaya çalışıyoruz, 'Samsunspor çok güçlü bir takım, ekonomik anlamda çok güçlüler. Dolayısıyla bunlar her transfer görüşmesinde istediğimiz parayı buradan çok rahatlıkla alırız' diye astronomik beklentilerle karşılaşıyoruz. Bunu da ortadan kaldırmamız gerekir. Bizim sokağa atılacak veya herhangi bir futbolcuya boş yere verilecek bir liramız yok. Onun için hak eden futbolcuya hak ettiğini vereceğiz. Doğru futbolcuyu, bizi Süper Lig'e çıkaracak futbolcuyu hatta Süper Lig'de de devam edebileceğimiz futbolcuları inşallah kadromuza katacağız. O yüzden biz bu konudaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah bize katkı sağlayacak, en ekonomik ve en kaliteli oyuncuları kadromuza katacağız. Taraftarımızın bu konuda endişelenmesin? diye konuştu.

SPOR Ertuğrul Sağlam: Bizim sokağa atılacak bir liramız yok

Kaynak: DHA

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